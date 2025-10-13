Влупит -5, снег будет даже в Киеве: синоптики предупредили о похолодании

Погода в Сумах будет самой холодной. Там температура воздуха опустится до +2 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 14 октября / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какой будет погода ночью 14 октября

Где температура воздуха опустится до -3 градусов

В каких областях будут дожди и снег

Погода в Украине 14 октября будет местами дождливой и ветреной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко предупредила украинцев о том, что ближайшей ночью температура воздуха опустится до 2-6 градусов тепла. Днем температура воздуха повысится до 6-10 градусов тепла. Теплее всего будет на юге - 12-16 градусов тепла. Небольшие дожди будут в большинстве областей. Осадки не ожидаются только на юге.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды в Украине на 14 октября / фото: ventusky

Погода 14 октября

В Украине 14 октября будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют дожди с мокрым снегом в северных областях. Днем дожди будут везде, кроме юго-востока. Ветер будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура ночью 1-6° тепла, в южных, центральных, восточных и Сумской областях заморозки на поверхности почвы 0-3°; днем 5-10° тепла, на юге и юго-востоке страны 9-14°. В Карпатах ночью без осадков, днем небольшой мокрый снег; температура ночью 0-5° мороза, днем 1-5° тепла", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +2

По данным meteoprog, 14 октября в Украине будет прохладно. Теплее всего будет в Херсонской области. Там температура воздуха повысится до +6...+15 градусов. Самая низкая температура будет в Сумской области. Там температура воздуха опустится до +2...+8 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 14 октября / фото: meteoprog

Погода 14 октября в Киеве

В Киеве 14 октября будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют небольшой дождь с мокрым снегом. Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с. Также ожидаются сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

"Температура по области ночью 1-6° тепла, днем 5-10°; в Киеве ночью 3-5° тепла, днем 7-9°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 14 октября / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, 30 сентября Одессу и область накрыла сильная непогода. За семь часов выпала почти двухмесячная норма осадков. Ливни вызвали подтопление и повреждения коммунальной инфраструктуры.

Также во время ливня в Одессе волна накрыла семью из пяти человек, все они погибли. Среди жертв были две женщины, мужчина и 8-летняя девочка.

В Украине 7 октября ожидается облачная погода с дождями в западных, северных и южных областях. В Карпатах возможен мокрый снег.

Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

