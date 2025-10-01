В Одессе во время ливня волна накрыла семью из пяти человек: все они погибли

Кратко:
- В Одесской области подтоплены дороги, есть перебои с электричеством
- Погибли 9 человек, в том числе ребёнок
- Власти призывают людей не выходить из дома без необходимости
Второй день Одесская область страдает от мощного ливня. Глава Одесской ОВА Олег Кипер рассказал о последствиях непогоды в регионе: подтоплены дороги, есть перебои в электроснабжении, повалены деревья, повреждено имущество. По предварительным данным, в Одессе погибли 9 человек, в том числе один ребенок.
В переулке Сергея Эйзенштейна обнаружили тела сразу пятерых погибших: 2 мужчин, 2 женщин и девочки примерно 8 лет. Их личности устанавливают. Спасатели не имеют доступа к телам – продолжается операция по откачке воды.
Спикер ГосЧС Одесской области Марина Аверина в эфире телемарафона уточнила, что погибшие проживали на цокольном этаже дома.
"Их накрыла волна, и они не смогли выбраться. Целая семья погибла", - рассказала Аверина.
Еще два тела были обнаружены на улице Балковской: неопознанной женщины в возрасте 55-65 лет и местной жительницы, 1987 г.р.
На улице Дача Ковалевского обнаружено тело еще одной женщины, 1968 г.р. На улице Рыболовской – тело пропавшей 23-летней девушки.
Зафиксированы также случаи переохлаждения у людей из-за продолжительного пребывания в воде. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Для ликвидации последствий непогоды привлечено более 500 работников и 85 единиц техники. Спасены 362 человека, эвакуированы 227 транспортных средств.
Часть региона осталась без света
Непогода также задела Черноморск, однако наибольшие последствия стихии зафиксированы именно в областном центре.
За минувшие сутки энергетики вернули свет для 112 тыс. семей в 188 населенных пунктах Одесской области. В настоящее время временно без света остаются 42 тыс. клиентов в 32 селах и городках.
"Самая сложная ситуация в Одессе, однако энергетики прилагают максимум усилий, чтобы как можно быстрее вернуть свет в каждый дом. Водо- и газоснабжение работает в штатном режиме", - рассказал Кипер.
Он призвал жителей Одессы не выходить на улицу без необходимости, поскольку погодные условия остаются неблагоприятными.
Смотрите видео - Потоп в Одессе:
Непогода в Одессе - что известно
Как писал Главред, 30 сентября Одессу и область накрыла мощная непогода. Почти двухмесячная норма осадков выпала в течение семи часов. Интенсивные ливни повлекли за собой масштабные подтопления и повреждения коммунальной инфраструктуры.
1 октября школьники будут учиться дистанционно.
В ГосЧС Украины сообщили, что в течение всей ночи спасатели помогали эвакуировать людей из водяных ловушек, доставали автомобили, откачивали воду из зданий.
Всего спасены 362 человека и эвакуированы 227 транспортных средств.
Другие новости:
- Засыпает снегом и ударил мороз -3°C: где в Украине бушует сильная непогода
- Какой будет зима в Украине: появился ошеломляющий прогноз
- В Украине выпал снег: в какой регион в сентябре пришла зима
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред