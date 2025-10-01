В Одессе во время ливня волна накрыла семью из пяти человек: все они погибли

Непогода также задела Черноморск, однако наибольшие последствия стихии зафиксированы именно в областном центре.

https://glavred.info/ukraine/v-odesse-vo-vremya-livnya-volna-nakryla-semyu-iz-pyati-chelovek-vse-oni-pogibli-10702874.html Ссылка скопирована

Непогода в Одесской области убила девять человек / Коллаж: Главред, фото: dumskaya.net, ГосЧС

Кратко:

В Одесской области подтоплены дороги, есть перебои с электричеством

Погибли 9 человек, в том числе ребёнок

Власти призывают людей не выходить из дома без необходимости

Второй день Одесская область страдает от мощного ливня. Глава Одесской ОВА Олег Кипер рассказал о последствиях непогоды в регионе: подтоплены дороги, есть перебои в электроснабжении, повалены деревья, повреждено имущество. По предварительным данным, в Одессе погибли 9 человек, в том числе один ребенок.

В переулке Сергея Эйзенштейна обнаружили тела сразу пятерых погибших: 2 мужчин, 2 женщин и девочки примерно 8 лет. Их личности устанавливают. Спасатели не имеют доступа к телам – продолжается операция по откачке воды.

видео дня

Спикер ГосЧС Одесской области Марина Аверина в эфире телемарафона уточнила, что погибшие проживали на цокольном этаже дома.

"Их накрыла волна, и они не смогли выбраться. Целая семья погибла", - рассказала Аверина.

Еще два тела были обнаружены на улице Балковской: неопознанной женщины в возрасте 55-65 лет и местной жительницы, 1987 г.р.

На улице Дача Ковалевского обнаружено тело еще одной женщины, 1968 г.р. На улице Рыболовской – тело пропавшей 23-летней девушки.

Зафиксированы также случаи переохлаждения у людей из-за продолжительного пребывания в воде. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Для ликвидации последствий непогоды привлечено более 500 работников и 85 единиц техники. Спасены 362 человека, эвакуированы 227 транспортных средств.

Часть региона осталась без света

Непогода также задела Черноморск, однако наибольшие последствия стихии зафиксированы именно в областном центре.

За минувшие сутки энергетики вернули свет для 112 тыс. семей в 188 населенных пунктах Одесской области. В настоящее время временно без света остаются 42 тыс. клиентов в 32 селах и городках.

"Самая сложная ситуация в Одессе, однако энергетики прилагают максимум усилий, чтобы как можно быстрее вернуть свет в каждый дом. Водо- и газоснабжение работает в штатном режиме", - рассказал Кипер.

Он призвал жителей Одессы не выходить на улицу без необходимости, поскольку погодные условия остаются неблагоприятными.

Смотрите видео - Потоп в Одессе:

Непогода в Одессе - что известно

Как писал Главред, 30 сентября Одессу и область накрыла мощная непогода. Почти двухмесячная норма осадков выпала в течение семи часов. Интенсивные ливни повлекли за собой масштабные подтопления и повреждения коммунальной инфраструктуры.

1 октября школьники будут учиться дистанционно.

В ГосЧС Украины сообщили, что в течение всей ночи спасатели помогали эвакуировать людей из водяных ловушек, доставали автомобили, откачивали воду из зданий.

Всего спасены 362 человека и эвакуированы 227 транспортных средств.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред