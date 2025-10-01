Стихия красного уровня в Одессе: детали, последствия и что прогнозируют на 1 октября

Спасатели и коммунальные службы ликвидируют последствия стихии и восстанавливают электроснабжение для тысяч семей.

https://glavred.info/ukraine/stihiya-krasnogo-urovnya-v-odesse-detali-posledstviya-i-chto-prognoziruyut-na-1-oktyabrya-10702811.html Ссылка скопирована

Осадки в Одессе превысили месячную норму и вызвали подтопление улиц / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ГСЧС

Кратко:

В Одессе выпало 94 мм осадков за сутки, превысив месячную норму

Стихийное явление получило красный уровень опасности

Самая сложная ситуация в Одессе и Одесском районе

30 сентября в Одессе было зафиксировано стихийное явление красного уровня опасности. По данным Гидрометеорологического центра Черного и Азовского морей, за сутки количество осадков во многих районах Одесской области превысило месячную норму.

"За сутки 30 сентября во многих районах Одесской области количество осадков превысило месячную норму. В Одессе зарегистрировано стихийное явление красного уровня опасности - 94 мм осадков", - сообщает Гидрометеорологический центр Черного и Азовского морей. видео дня

Синоптики прогнозируют, что 1 октября в регионе также будет идти дождь. Кроме того, ожидаются опасные метеорологические явления І уровня (желтого) опасности: северный ветер 15-20 м/с в течение 1-3 часов, который сохранится до конца ночи.

Ликвидация последствий непогоды

По словам председателя Одесской ОГА Олега Кипера, по состоянию на 21:00 30 сентября продолжаются работы по ликвидации последствий стихии. К работам привлечено более 500 работников коммунальных служб, бригад энергетиков и ГСЧС, задействовано 85 единиц специальной техники.

"Спасен 231 человек, эвакуированы из воды 46 единиц техники, в том числе три автомобиля скорой медицинской помощи. Несмотря на сложные погодные условия, в течение дня энергетикам удалось вернуть свет для 66,6 тыс. семей в 131 населенном пункте Одесской области. Временно без света остаются еще 23,7 тыс. потребителей... К сожалению, по прогнозам синоптиков, следующие сутки для Одесской области также будут сложными из-за значительных осадков", - отметил чиновник.

Самая сложная ситуация сейчас наблюдается в Одессе и Одесском районе. Ремонтные работы продолжаются в течение ночи, несмотря на затяжной ливень, подтопленные дороги и затрудненные проезды.

Системы водоснабжения и газоснабжения области работают в штатном режиме.

Осложнения движения и чрезвычайные ситуации в Одессе

По данным мэрии Одессы, движение на десятках улиц города перекрыто или значительно затруднено.

В региональном главке ГСЧС сообщили, что за день спасатели получили более 2 тыс. звонков с просьбой о помощи. По состоянию на 23:00 работы по спасению людей продолжаются.

Местные Telegram-каналы информируют о первых трагедиях из-за ливня:

На улице Балковской найден человек, который утонул в потоке воды.

Во время непогоды пропала девушка, ее поиски продолжаются, подтверждено ГСЧС.

Также в Киевском районе из-за сильного дождя размыло асфальт, в огромную яму провалились маршрутный автобус и легковой автомобиль, сообщают местные паблики.

Погода в Украине - новости по теме

Как писал Главред, в понедельник, 29 сентября, Черногорский хребет в Карпатах засыпало снегом. Температура воздуха составляет -3°С.

Тем временем народный синоптик Станислав Щедрин рассказал, что Украину ждет бабье лето и долгожданное потепление.

Напомним, в течение новой рабочей недели, с 29 сентября по 5 октября, в Украине ожидается неустойчивая погода. Возможны резкие перепады температуры и дожди.

Читайте также:

О персоне: Олег Кипер Олег Александрович Кипер (род. 1 мая 1980, Тимково, Одесская область) - председатель Одесской областной военной администрации с 30 мая 2023 года, заслуженный юрист Украины, кандидат юридических наук, сообщает Википедия. Начал свою карьеру в органах прокуратуры в 2001 году. Впоследствии он занимал различные должности, в частности: следователя в Котовской межрайонной прокуратуре;

прокурора отдела в Генеральной прокуратуре Украины;

руководителя Киевской городской прокуратуры (с 2020 по 2023 год). В 2014 году Олег Кипер подпал под люстрацию, но позже, в 2019 году, он добился через суд отмены этого решения. С 2021 года он имеет звание заслуженного юриста Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред