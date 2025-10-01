Стихия красного уровня в Одессе: детали, последствия и что прогнозируют на 1 октября

Кратко:
- В Одессе выпало 94 мм осадков за сутки, превысив месячную норму
- Стихийное явление получило красный уровень опасности
- Самая сложная ситуация в Одессе и Одесском районе
30 сентября в Одессе было зафиксировано стихийное явление красного уровня опасности. По данным Гидрометеорологического центра Черного и Азовского морей, за сутки количество осадков во многих районах Одесской области превысило месячную норму.
"За сутки 30 сентября во многих районах Одесской области количество осадков превысило месячную норму. В Одессе зарегистрировано стихийное явление красного уровня опасности - 94 мм осадков", - сообщает Гидрометеорологический центр Черного и Азовского морей.
Синоптики прогнозируют, что 1 октября в регионе также будет идти дождь. Кроме того, ожидаются опасные метеорологические явления І уровня (желтого) опасности: северный ветер 15-20 м/с в течение 1-3 часов, который сохранится до конца ночи.
Ликвидация последствий непогоды
По словам председателя Одесской ОГА Олега Кипера, по состоянию на 21:00 30 сентября продолжаются работы по ликвидации последствий стихии. К работам привлечено более 500 работников коммунальных служб, бригад энергетиков и ГСЧС, задействовано 85 единиц специальной техники.
"Спасен 231 человек, эвакуированы из воды 46 единиц техники, в том числе три автомобиля скорой медицинской помощи. Несмотря на сложные погодные условия, в течение дня энергетикам удалось вернуть свет для 66,6 тыс. семей в 131 населенном пункте Одесской области. Временно без света остаются еще 23,7 тыс. потребителей... К сожалению, по прогнозам синоптиков, следующие сутки для Одесской области также будут сложными из-за значительных осадков", - отметил чиновник.
Самая сложная ситуация сейчас наблюдается в Одессе и Одесском районе. Ремонтные работы продолжаются в течение ночи, несмотря на затяжной ливень, подтопленные дороги и затрудненные проезды.
Системы водоснабжения и газоснабжения области работают в штатном режиме.
Осложнения движения и чрезвычайные ситуации в Одессе
По данным мэрии Одессы, движение на десятках улиц города перекрыто или значительно затруднено.
В региональном главке ГСЧС сообщили, что за день спасатели получили более 2 тыс. звонков с просьбой о помощи. По состоянию на 23:00 работы по спасению людей продолжаются.
Местные Telegram-каналы информируют о первых трагедиях из-за ливня:
- На улице Балковской найден человек, который утонул в потоке воды.
- Во время непогоды пропала девушка, ее поиски продолжаются, подтверждено ГСЧС.
Также в Киевском районе из-за сильного дождя размыло асфальт, в огромную яму провалились маршрутный автобус и легковой автомобиль, сообщают местные паблики.
