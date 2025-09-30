Заморозки и сильные дожди накроют Украину: какой будет погода в октябре

Погода в начале октября в Украине будет холодной, рассказала Главреду Наталья Птуха.

Погода в октябре в Украине будет достаточно холодной. Украину накроют заморозки, придет новая порция осадков и похолодание.

В интервью Главреду начальница отдела взаимодействия со СМИ Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, ожидать ли потепления, в каких регионах выпадет мокрый снег, действительно ли Украину накроют заморозки.

Украину накрыли мощные осадки в виде дождей. Сколько они продержатся?

Ближайшие трое суток будут холодные с дождями. Прекращения осадков не ожидаем, но дожди у нас будут умеренные. В северной части 1 октября небольшие дожди, в четверг, 2 октября в северных, центральных и Харьковской областях также небольшие дожди. В пятницу, 3 октября, для большинства областей будет перерыв от осадков.

Уже в субботу, 4 октября придет новая порция осадков с юго-запада.

Во всех регионах будут осадки в виде дождя. Только на высокогорье Карпат, подчеркиваю, только на высокогорье Карпат, дожди перейдут в мокрый снег. Ну и температура воздуха будет ниже. Ожидаем около 0 градусов.

С какой температуры начинается октябрь в Украине?

В начале октября дневные температуры в Украине будут невысокие. Всего +5 +10 градусов. Только Закарпатье, Юг и Восток страны +11 +16.

Но в пятницу, 3 октября, за счет того, что прекратятся осадки, будут прояснения.

3 октября немножко выше будут показатели температуры днем, будет меньше облачности, поэтому ожидаем потепления на четыре градуса. Температура будет около +12 градусов. Только на юге ожидаем до +19 градусов тепла.

Ждать ли заморозков в октябре?

Что стоит отметить, то это ночи в Украине становятся холодные.

2-3 октября в западных, Житомирской и Винницкой областях могут быть заморозки. Заморозки - это опасное явление сейчас. То есть, снижение температуры до 0 градусов и ниже опасны тем, что у нас еще продолжается вегетация растений, они еще не уснули, урожай еще до конца не собрали, поэтому это снижение и считается опасным явлением.

Ждать ли украинцам потепления?

В ближайшей перспективе потепления пока не ожидаем. Ближайшие 5 дней точно. Разве что немного в конце этой недели по юго-восточной части Украины днем может быть от +14 до +20 градусов тепла.

Какой погоды ожидать в первые выходные октября?

4 октября ночью на юго-западе, а днем по всей стране ожидаем небольшие дожди. Опять облачная погода, дождливая. Будет осенний характер. 5 октября небольшие дожди, практически во всех областях, кроме юга. Днем центральные области также будут без осадков.

На выходных заморозков не ожидаем, поскольку будут дожди, соответственно, если облачность и дождь, то никаких заморозков быть не может.

Поэтому ночная температура +4 +10, днем от +10 до +16.

На востоке и юго-востоке будет теплее. Ночью +7 +13, а днем +14 и местами до +20 градусов.

О персоне: Наталья Птуха Наталья Птуха - выпускница кафедры метеорологии и климатологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. С 2012 года работает синоптиком в Украинском гидрометеорологическом центре ГСЧС Украины (УкрГМЦ). В 2021 выступила инициатором создания пресс-офиса данного государственного учреждения, сейчас начальница отдела взаимодействия со СМИ УкрГМЦ. Сотрудничает со столичными и национальными каналами телевидения, радиостанциями и информационными источниками.

