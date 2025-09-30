Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Заморозки и сильные дожди накроют Украину: какой будет погода в октябре

Мария Тупик
30 сентября 2025, 17:16
160
Погода в начале октября в Украине будет холодной, рассказала Главреду Наталья Птуха.
Погода на октябрь в Украине на октябрь
Погода на октябрь в Украине / Главред

Погода в октябре в Украине будет достаточно холодной. Украину накроют заморозки, придет новая порция осадков и похолодание.

В интервью Главреду начальница отдела взаимодействия со СМИ Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, ожидать ли потепления, в каких регионах выпадет мокрый снег, действительно ли Украину накроют заморозки.

Украину накрыли мощные осадки в виде дождей. Сколько они продержатся?

видео дня

Ближайшие трое суток будут холодные с дождями. Прекращения осадков не ожидаем, но дожди у нас будут умеренные. В северной части 1 октября небольшие дожди, в четверг, 2 октября в северных, центральных и Харьковской областях также небольшие дожди. В пятницу, 3 октября, для большинства областей будет перерыв от осадков.

Уже в субботу, 4 октября придет новая порция осадков с юго-запада.

Во всех регионах будут осадки в виде дождя. Только на высокогорье Карпат, подчеркиваю, только на высокогорье Карпат, дожди перейдут в мокрый снег. Ну и температура воздуха будет ниже. Ожидаем около 0 градусов.

  • Погода в Карпатах
    Погода в Карпатах фото: ГСЧС
  • Погода в Карпатах
    Погода в Карпатах фото: ГСЧС
  • Погода в Карпатах
    Погода в Карпатах фото: ГСЧС
  • Погода в Карпатах
    Погода в Карпатах фото: ГСЧС

С какой температуры начинается октябрь в Украине?

В начале октября дневные температуры в Украине будут невысокие. Всего +5 +10 градусов. Только Закарпатье, Юг и Восток страны +11 +16.

Но в пятницу, 3 октября, за счет того, что прекратятся осадки, будут прояснения.

3 октября немножко выше будут показатели температуры днем, будет меньше облачности, поэтому ожидаем потепления на четыре градуса. Температура будет около +12 градусов. Только на юге ожидаем до +19 градусов тепла.

Заморозки и сильные дожди накроют Украину: какой будет погода в октябре

Ждать ли заморозков в октябре?

Что стоит отметить, то это ночи в Украине становятся холодные.

2-3 октября в западных, Житомирской и Винницкой областях могут быть заморозки. Заморозки - это опасное явление сейчас. То есть, снижение температуры до 0 градусов и ниже опасны тем, что у нас еще продолжается вегетация растений, они еще не уснули, урожай еще до конца не собрали, поэтому это снижение и считается опасным явлением.

График прогноза погоды

Ждать ли украинцам потепления?

В ближайшей перспективе потепления пока не ожидаем. Ближайшие 5 дней точно. Разве что немного в конце этой недели по юго-восточной части Украины днем может быть от +14 до +20 градусов тепла.

Какой погоды ожидать в первые выходные октября?

4 октября ночью на юго-западе, а днем по всей стране ожидаем небольшие дожди. Опять облачная погода, дождливая. Будет осенний характер. 5 октября небольшие дожди, практически во всех областях, кроме юга. Днем центральные области также будут без осадков.

На выходных заморозков не ожидаем, поскольку будут дожди, соответственно, если облачность и дождь, то никаких заморозков быть не может.

Поэтому ночная температура +4 +10, днем от +10 до +16.

На востоке и юго-востоке будет теплее. Ночью +7 +13, а днем +14 и местами до +20 градусов.

О персоне: Наталья Птуха

Наталья Птуха - выпускница кафедры метеорологии и климатологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. С 2012 года работает синоптиком в Украинском гидрометеорологическом центре ГСЧС Украины (УкрГМЦ). В 2021 выступила инициатором создания пресс-офиса данного государственного учреждения, сейчас начальница отдела взаимодействия со СМИ УкрГМЦ. Сотрудничает со столичными и национальными каналами телевидения, радиостанциями и информационными источниками.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

погода синоптик прогноз погоды Погода в Украине
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Трамп ответил на ядерные угрозы России и обозвал Медведева - что он сказал о войне

Трамп ответил на ядерные угрозы России и обозвал Медведева - что он сказал о войне

17:50Война
Сибига предупредил Будапешт о жестком ответе на враждебные шаги: в чем причина

Сибига предупредил Будапешт о жестком ответе на враждебные шаги: в чем причина

17:30Украина
Заморозки и сильные дожди накроют Украину: какой будет погода в октябре

Заморозки и сильные дожди накроют Украину: какой будет погода в октябре

17:16Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Украину накроет мокрый снег и ударит мороз: синоптики предупредили о шторме

Украину накроет мокрый снег и ударит мороз: синоптики предупредили о шторме

Известный украинский актер публично послал Тараса Цымбалюка - что случилось

Известный украинский актер публично послал Тараса Цымбалюка - что случилось

Гривня резко "упала": новый курс валют на 30 сентября

Гривня резко "упала": новый курс валют на 30 сентября

Гороскоп Таро на завтра 1 октября: Овнам - новый поворот, Девам - решать

Гороскоп Таро на завтра 1 октября: Овнам - новый поворот, Девам - решать

Три знака зодиака получат бешеную удачу этой осенью - кому будет везти с октября

Три знака зодиака получат бешеную удачу этой осенью - кому будет везти с октября

Последние новости

17:50

Трамп ответил на ядерные угрозы России и обозвал Медведева - что он сказал о войне

17:43

Доллар "рухнул" после бешеного скачка: появился новый курс валют

17:42

Почему женщины не могут быть священниками - объяснение церквиВидео

17:30

Сибига предупредил Будапешт о жестком ответе на враждебные шаги: в чем причина

17:26

Мигом исчезнет из миски: рецепт бюджетного салата из свеклы

Половина России сбежится грабить Москву: Загородний – о том, как Украина приближает смерть РФПоловина России сбежится грабить Москву: Загородний – о том, как Украина приближает смерть РФ
17:25

"Это абсурд": известная актриса Эмма Уотсон поссорилась с автором "Гарри Поттера"

17:16

Заморозки и сильные дожди накроют Украину: какой будет погода в октябреФото

16:55

"Становлюсь старше": Светлана Билоножко вынуждена есть в пять раз меньше

16:41

На Закарпатье его слышно отовсюду - что на самом деле означает слово "йо"Видео

Реклама
16:36

"Россию нужно "мочить в сортире": прогноз резкого изменения позиции Трампа

16:29

Трамп хочет обвалить цены на нефть, чтобы закончить войну: эксперт оценил идею США

16:29

РФ нанесла массированный удар по Харькову и Днепру - гремят взрывы, есть прилетыВидео

16:06

Замахнулся на борщ и Киев: путинист Газманов разъярил украинцев выходкойВидео

16:01

Какой будет зима в Украине: появился ошеломляющий прогноз

15:47

В НАТО хотят закрыть небо над Украиной: какие регионы защитят от ракет и дронов

15:33

"Динамо"-"Кристал Пэлас": где и когда смотреть матч Лиги конференций

15:24

ДРГ могут зайти на территорию Польши: разоблачен коварный план РФ

15:22

Почему "Жигули" называют "копейкой": раскрыта тайна появления прозвища ВАЗ-2101

15:15

Полностью изменит ход боев: США намекнули на новый шаг в войне России против Украины

14:59

Становится тревожно: в России начали говорить о выходе из войны против Украины

Реклама
14:55

Мать была беременна двойней: щемящие подробности о семье, которую убила РФ на Сумщине

14:49

"Симпсоны" возвращаются на большие экраны: названа дата выхода фильма

14:29

Без вреда для здоровья: могут ли замороженные продукты храниться вечноВидео

14:13

"Россияне победили в войне": Орбан выдал "порцию" циничных заявлений

14:13

Звездные батлы и много любви к Украине: когда смотреть новый сезон шоу "Я люблю Україну" на ТЕТ

14:00

"Мой последний вызов": Настя Приходько рассказала о переходном этапе в жизни

13:59

Как отмыть руки после орехов: эффективные способы, когда простое мыло не помогаетВидео

13:55

Гороскоп на завтра 1 октября: Тельцам - трудности, Стрельцам - приятное путешествие

13:52

"Хотят объединиться": в России заговорили о референдумах в Одессе и Николаеве

13:42

"Не может двигаться, плачет": сын Тимура Мирошниченко оказался в больнице

13:23

Засыпает снегом и ударил мороз -3°C: где в Украине бушует сильная непогодаФото

13:15

Трамп сделал стратегический ход, чтобы привести Украину и РФ за стол переговоров

13:09

Фединчик знал о любовнике: Денисенко "спалилась" в объятиях нового избранника

13:03

Что означают синие огни на зеркале в авто: сигнал, который понимают единицыВидео

12:54

"Американская" дочь Фреймут заговорила о возвращении в Украину

12:44

"Светлая память!": скончался экс-редактор журнала "Огонек" Виталий Коротич

12:39

РФ готовит массированный удар по энергетике Украины - названа опасная дата

12:34

Сумма в платежках изменится: тарифы на электроэнергию в Украине с 1 октября

12:34

Хрусталь из бабушкиного серванта: как дать новую жизнь винтажной посудеВидео

12:33

Потап оставил Настю Каменских и уехал - что у них происходит

Реклама
12:26

"Это ужасно": диагноз заставил Дорофееву сесть на жесткую диету

12:19

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке спортсмена за 37 секунд

12:15

Третья мировая уже идет, Китай готовится к войне с США - Загородний

11:56

Украинские бойцы уничтожили "глаза" россиян в Крыму: детали дерзкой операции

11:41

Украинцы сами виноваты: известной украинской блогерше сообщили о подозренииВидео

11:38

Почему 1 октября нельзя тяжело работать: какой церковный праздник

11:35

Рекордные показатели: Кремль решил провести масштабную мобилизацию, но есть нюанс

11:29

"Словно это последняя секунда": Ани Лорак срочно покинула РФ

11:24

Ветер, дожди и +6 градусов: на Украину надвигаются сильные холода

11:15

Попытки Трампа остановить войну в Украине провалились: как изменить ситуацию

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихПотапВиталий КозловскийСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена Зеленская
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять