В Украине выпал снег: в какой регион в сентябре пришла зима

Анна Ярославская
29 сентября 2025, 09:34
В большинстве областей температура воздуха сегодня будет колебаться от +13 до +18 °, прогнозируют синоптики.
В Карпатах выпал снег
В Карпатах выпал снег / Фото: facebook.com/vasyl.fitsak

Вы узнаете:

  • Где в Украине выпал снег
  • Какой будет погода в Украине сегодня
  • В Каком регионе холоднее всего

В понедельник, 29 сентября, Черногорский хребет в Карпатах засыпало снегом.

Как рассказал руководитель Черногорского поисково-спасательного поста Василий Фицак, сегодня утром на горе Поп Иван Черногорский ощутимо похолодало. Все присыпало снегом.

"В Карпатах зимно, насыпало снега и ударил мороз", - говорится в сообщении.

В Карпаты пришла зима
В Карпаты пришла зима / facebook.com/vasyl.fitsak

Черногорский горный поисково-спасательный пост сообщает, что по состоянию на 8:00 29 сентября на горе Поп Иван облачно, ветер восточный 4 м/с. Температура воздуха составляет -3°С.

В Карпатах выпал снег
В Карпатах выпал снег / Фото: facebook.com/chornogora.rescue112

Погода на сегодня

Укргидрометцентр прогнозирует в Карпатах температуру воздуха +1...+5° и местами мокрый снег.

На Западе и Севере страны ожидаются умеренные дожди. Температура в большинстве областей будет колебаться от +13 до +18 °, на западе и севере будет прохладнее - от +9 до +14 °.

На территории Киевщины и Киева сегодня облачно с прояснениями. Синоптики обещают дождь. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 4-9° тепла, днем ​​9-14°; в Киеве ночью 7-9° тепла, днем ​​11-13°.

Погода в Украине 29 сентября
Погода в Украине 29 сентября / Фото: facebook.com/UkrHMC

Какой будет погода в Украине в октябре 2025

Народный синоптик Станислав Щедрин прогнозирует, что погода в Украине в октябре будет контрастной.

"По моим прогнозам, первая половина октября в Украине пройдет с дождями. Температура будет в районе +15...+17 градусов. Осадки будут по всей Украине, но не очень интенсивные. Уже примерно с 13-14 октября в Украине дожди прекратятся и должно потеплеть на 3-4 градуса", - сказал народный синоптик в интервью Главреду .

Также Щедрин отметил, что во второй половине октября в Украину придет бабье лето, причем оно будет не одно.

Погода в Украине - прогнозы

Как писал Главред, синоптик Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода в Украине с 29 сентября по 5 октября. По его словам, возможны резкие перепады температуры и дожди. В Карпатах время от времени может даже выпадать снег.

Тем временем Украина находится под влиянием сильной магнитной бури. Она ударит 29 сентября.

