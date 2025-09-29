В Украине выпал снег: в какой регион в сентябре пришла зима

Вы узнаете:
- Где в Украине выпал снег
- Какой будет погода в Украине сегодня
- В Каком регионе холоднее всего
В понедельник, 29 сентября, Черногорский хребет в Карпатах засыпало снегом.
Как рассказал руководитель Черногорского поисково-спасательного поста Василий Фицак, сегодня утром на горе Поп Иван Черногорский ощутимо похолодало. Все присыпало снегом.
"В Карпатах зимно, насыпало снега и ударил мороз", - говорится в сообщении.
Черногорский горный поисково-спасательный пост сообщает, что по состоянию на 8:00 29 сентября на горе Поп Иван облачно, ветер восточный 4 м/с. Температура воздуха составляет -3°С.
Погода на сегодня
Укргидрометцентр прогнозирует в Карпатах температуру воздуха +1...+5° и местами мокрый снег.
На Западе и Севере страны ожидаются умеренные дожди. Температура в большинстве областей будет колебаться от +13 до +18 °, на западе и севере будет прохладнее - от +9 до +14 °.
На территории Киевщины и Киева сегодня облачно с прояснениями. Синоптики обещают дождь. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 4-9° тепла, днем 9-14°; в Киеве ночью 7-9° тепла, днем 11-13°.
Какой будет погода в Украине в октябре 2025
Народный синоптик Станислав Щедрин прогнозирует, что погода в Украине в октябре будет контрастной.
"По моим прогнозам, первая половина октября в Украине пройдет с дождями. Температура будет в районе +15...+17 градусов. Осадки будут по всей Украине, но не очень интенсивные. Уже примерно с 13-14 октября в Украине дожди прекратятся и должно потеплеть на 3-4 градуса", - сказал народный синоптик в интервью Главреду .
Также Щедрин отметил, что во второй половине октября в Украину придет бабье лето, причем оно будет не одно.
Погода в Украине - прогнозы
Как писал Главред, синоптик Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода в Украине с 29 сентября по 5 октября. По его словам, возможны резкие перепады температуры и дожди. В Карпатах время от времени может даже выпадать снег.
Тем временем Украина находится под влиянием сильной магнитной бури. Она ударит 29 сентября.
Вам также может быть интересно:
- Любовный гороскоп на неделю с 29 сентября по 5 октября
- Три знака зодиака сделают шаг в новую жизнь в октябре: кто в списке
- Октябрь 2025 станет судьбоносным: гороскоп для каждого
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред