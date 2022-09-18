В Украине выпал первый снег: в Сети показали фото заснеженных цветов

18 сентября в Украине выпал первый снег / Коллаж фото Facebook/Василь Фіцак, Facebook/Черногорский горный поисково-спасательный пост.

В Украине выпал первый снег. Произошло это в воскресенье, 18 сентября. В Сети уже показали фото заснеженных цветов и других растений. Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.

Первый снег выпал на вершине горы в Карпатах. Известно, что вечером туда пришел мороз, а гору окутывал туман.

"По состоянию на 08:15, 18.09.2022 на горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена. Падает снег. Ветер юго-западный, 6-8 м/с. Температура воздуха -1°С", - говорится в сообщении.

В Украине выпал первый снег / Василий Фицак

Какой будет зима

Зима в Украине в 2023 году должна быть теплой и без осадков.

Как говорит климатолог Вера Балабух, предыдущие несколько лет зимняя среднесуточная температура колебалась от -5 до +5 градусов Цельсия, и эта тенденция должна сохраниться.

В то же время синоптики сайта Wisemeteo считают, что следующая зима будет мало чем отличаться от предыдущей. Средняя температура прогнозируется на уровне 0 градусов, а осадки ожидаются нечасто.

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