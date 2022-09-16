Аномалия с 'потопом': украинцам дали 'ледяной' прогноз и назвали сроки

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Переменчивую погоду в Украине определяет доминирование циклонов, при этом наблюдается облачная и дождливая погода, рассказал синоптик Виталий Постригань.

Он сообщил в Facebook, что в центральной Украине всего за четыре дня выпала месячная норма дождя. При этом температурный фон оказался 2º холоднее климатической нормы.

Синоптик уточнил, что в ближайшие дни прогнозируется некомфортная и облачная, дождливая погода, которуе обусловят циклоны с атмосферными фронтами. При этом ночью и утром будут возникать туманы, местами ухудшающие видимость до 500 метров.

Видео дня

Он прогнозирует осадки в ближайшие дни, местами грозы. Температура ночью 5-14 º, днем 12-23 º тепла.

Прогноз Укргидрометцентра

В ближайшие сутки в Украине ожидается дождливая и прохладная погода, местами туман.

Как сообщает Укргидрометцентр, в пятницу, 16 сентября, в большинстве областей Украины пройдут дожди, ночью в Карпатах и Прикарпатье, местами значительные дожди. В северной части ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 11-16°, днем 16-22°, в южной части ночью 17-20°, днем 25-30°.

В Киеве в пятницу также дожди. Ветер западный, 7-10 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 18-20°.

Прогноз погоды на 16 сентября / meteo.gov.ua

Напомним, ранее о погоде в Украине в сентябре 2022 года рассказал народный синоптик Владимир Деркач. По его данным, начало осени в Украине будет достаточно теплым и порадует комфортной погодой.

Вместе с тем он не исключил, что начало осени будет отмечаться частой сменой погоды.

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