Украину разжарит до + 33°: когда и где врежет максимальное пекло

В ближайшее время в Украине прогнозируется возвращение настоящего летнего тепла. Стоит ожидать существенного повышения температуры воздуха.

Как рассказали в Укргидрометцентре, 15 сентября в Украине ожидается +16°...+21°; в южной части будет +23°...+28°, а в Одесской области температура достигнет +30°.

В то же время в четверг в Украине будет облачно с прояснениями. Ночью в западных и восточных областях пройдут дожди. Днем в большинстве областей ожидается умеренный, а на Закарпатье и в Карпатах - местами значительный дождь. В южной части Украины покапают небольшие дожди.

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Когда ждать адской жары

Обратим внимание на то, что по прогнозу погодного радара Ventusky, максимальные показатели температуры воздуха в Украине стоит ожидать в середине сентября.

Согласно прогнозным показателям, опубликованным на сайте, температура воздуха днем 18 сентября поднимется выше +30 градусов. В захваченном РФ Крыму стоит ждать до +33 градусов по Цельсию.

/ ventusky.com

Напомним, ранее о погоде в Украине в сентябре 2022 года рассказал народный синоптик Владимир Деркач. По его данным, начало осени в Украине будет достаточно теплым и порадует комфортной погодой.

Вместе с тем он не исключил, что начало осени будет отмечаться частой сменой погоды.

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