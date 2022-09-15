Украину разжарит до + 33°: когда и где врежет максимальное пекло

Максимальные показатели температуры воздуха в Украине стоит ожидать в середине сентября.
В ближайшее время в Украине прогнозируется возвращение настоящего летнего тепла. Стоит ожидать существенного повышения температуры воздуха.
Как рассказали в Укргидрометцентре, 15 сентября в Украине ожидается +16°...+21°; в южной части будет +23°...+28°, а в Одесской области температура достигнет +30°.
В то же время в четверг в Украине будет облачно с прояснениями. Ночью в западных и восточных областях пройдут дожди. Днем в большинстве областей ожидается умеренный, а на Закарпатье и в Карпатах - местами значительный дождь. В южной части Украины покапают небольшие дожди.
Когда ждать адской жары
Обратим внимание на то, что по прогнозу погодного радара Ventusky, максимальные показатели температуры воздуха в Украине стоит ожидать в середине сентября.
Согласно прогнозным показателям, опубликованным на сайте, температура воздуха днем 18 сентября поднимется выше +30 градусов. В захваченном РФ Крыму стоит ждать до +33 градусов по Цельсию.
Напомним, ранее о погоде в Украине в сентябре 2022 года рассказал народный синоптик Владимир Деркач. По его данным, начало осени в Украине будет достаточно теплым и порадует комфортной погодой.
Вместе с тем он не исключил, что начало осени будет отмечаться частой сменой погоды.
Читайте еще:
- Украинцев предупредили об исчезновении зим: климатолог объяснила, к чему готовиться
- Климатологи рассказали, как украинцам спастись от апокалипсиса
- В Украине могут выпасть кислотные дожди: тревожный прогноз климатолога