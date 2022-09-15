Украина погрузится в туман: синоптики предупредили об опасности и возвращении жары

Погода в Украине / goodfon.ru

Погода в Украине весь сентябрь прохладная и очень дождливая. Как говорит синоптик Наталья Диденко, 15 сентября прогнозируются умеренные дожди в большинстве областей, а также туманы.

Почти все регионы Украины, за исключением южных, в четверг намокнут под небольшими дождями.

Жители юга, возможно, смогут увидеть солнце. Кроме того, в утренние и ночные часы будут наблюдаться туманы.

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"Помимо сезонной романтической красоты они ухудшают видимость и водителям могут существенно усложнять движение, особенно в ночные и утренние часы", - подчеркнула Диденко.

Температура воздуха кое-где будет немного напоминать лето, например, в южных областях столбик термометра днем поднимется до +22 +26 градусов.

Прохладнее, но вполне комфортно будет на востоке Украины и в Черновицкой области с +18 +23 градусов. На остальных территориях в течение дня прогнозируется +15 +19 градусов тепла.

В Киеве ожидается облачная и влажная погода, поскольку к вечеру начнется дождь.

Максимальная температура воздуха будет колебаться на уровне +16 градусов.

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Какой будет зима в Украине

Зима в Украине в 2023 году должна быть теплой и без осадков.

Как говорит климатолог Вера Балабух, предыдущие несколько лет зимняя среднесуточная температура колебалась от -5 до +5 градусов Цельсия, и эта тенденция должна сохраниться.

В то же время синоптики сайта Wisemeteo считают, что следующая зима будет мало чем отличаться от предыдущей. Средняя температура прогнозируется на уровне 0 градусов, а осадки ожидаются нечасто.

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