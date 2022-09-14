Снежный циклон ворвется в Украину: синоптик назвал дату атаки мощного удара стихии

Погода в Украине / goodfon.ru

Погода в Украине в ближайшие дни будет довольно резкой. Как сообщил народный синоптик Стас Щедрин, стоит приготовиться к очередному мощному и даже снежному циклону, стоящему на пороге.

Синоптик отмечает, что циклон спровоцирует достаточно контрастную погоду.

По его словам, в ближайшее время в большинстве регионов страны будет наблюдаться неустойчивый погодный характер.

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Так, с четверга, 15 сентября, в стране, кроме севера, ожидается потепление до +17...+24 градусов, которое продержится четыре дня.

"С 17 по 21 сентября в южных и центральных областях пройдут сильные ливни с мощными грозами и шквалами. В то же время в Карпатах возможен сильный мокрый снег, налипание мокрого снега, порывы ветра", - сообщает синоптик.

Такая неустойчивая погода продлится до конца месяца.

Подобных контрастов с солнцем, ливнями и снегом - еще будет много, добавил синоптик.

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Какой будет зима в Украине

Зима в Украине в 2023 году должна быть теплой и без осадков.

Как говорит климатолог Вера Балабух, предыдущие несколько лет зимняя среднесуточная температура колебалась от -5 до +5 градусов Цельсия, и эта тенденция должна сохраниться.

В то же время синоптики сайта Wisemeteo считают, что следующая зима будет мало чем отличаться от предыдущей. Средняя температура прогнозируется на уровне 0 градусов, а осадки ожидаются нечасто.

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