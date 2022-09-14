Зима ворвется неожиданно: синоптик рассказал, когда Украину завалит снегом

Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине в последний месяц осени покажет зиму. Как сообщают синоптики, существенного потепления уже ждать не стоит в ноябре.

Народный синоптик Владимир Деркач рассказал, что погода немного улучшиться в октябре, а уже в ноябре ожидаются дожди, заморозки и мокрый снег.

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В первые десять дней ноября будет всего пару теплых дней, а затем осень будет плавно переходить от зрелой в позднюю.

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"Это будет сопровождаться понижением температуры, дождями, которые будут переходить в мокрый снег", - сообщил синоптик, передает Телеграф.

В середине ноября стоит ожидать существенное похолодание ночью, однако днем осадков будет меньше.

Погода на ближайший месяц / pogoda33.ua

А вот в третьей декаде последнего осеннего месяца уже будет холодно – в некоторых регионах будут незначительные морозы, а в других посильнее.

Также, довольно частым явлением будет снег или мокрый снег, в зависимости от области. По словам синоптика, окончание осени будет достаточно зимним.

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Погода на октябрь 2022 / pogoda33.ua

Какой будет зима в Украине

Зима в Украине в 2023 году должна быть теплой и без осадков.

Как говорит климатолог Вера Балабух, предыдущие несколько лет зимняя среднесуточная температура колебалась от -5 до +5 градусов Цельсия, и эта тенденция должна сохраниться.

В то же время синоптики сайта Wisemeteo считают, что следующая зима будет мало чем отличаться от предыдущей. Средняя температура прогнозируется на уровне 0 градусов, а осадки ожидаются нечасто.

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