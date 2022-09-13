Сильнейшее похолодание: синоптики назвали дату "мороза"

Температура воздуха ночью составит +7 +12 градусов, а днем +16 +21.
Погода в Украине в среду, 14 сентября, будет облачной с прояснениями. По прогнозам синоптиков, на Левобережье, днем и в западных областях стоит ожидать небольших дождей, а на остальной территории будет без существенных осадков.
На западе страны ночью и утром местами прогнозируется туман.
Ветер юго-западный 7-12 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью составит +7 +12 градусов, а днем +16 +21. В Карпатах температура воздуха будет колебаться от +10 до +15.
По прогнозу Укргидрометцентра, в столичном регионе завтра будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.
Температура воздуха по области ночью составит +7 +12, а днем +16 +21 градус. При этом в Киеве ночью будет около +10, а днем +18 +20.
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Какой будет зима в Украине
Зима в Украине в 2023 году должна быть теплой и без осадков.
Как говорит климатолог Вера Балабух, предыдущие несколько лет зимняя среднесуточная температура колебалась от -5 до +5 градусов Цельсия, и эта тенденция должна сохраниться.
В то же время синоптики сайта Wisemeteo считают, что следующая зима будет мало чем отличаться от предыдущей. Средняя температура прогнозируется на уровне 0 градусов, а осадки ожидаются нечасто.
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