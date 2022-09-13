Две области Украины атакует снег в сентябре: синоптики обновили прогноз

По словам синоптиков, зимней сказки в сентябре ждать конечно не стоит.
Погода в Украине резко изменилась и похолодание принесло украинцам стремительную осень.
Как сообщают синоптики ресурса Gismeteo, вскоре станет еще холоднее, а в нескольких областях в сентябре даже выпадет мокрый снег.
О зимней погоде предупредили жителей западных областей.
"Такой ранний снег прогнозируют только в 2 областях Украины – Львовской и Черновицкой", - сообщают синоптики.
Впрочем зимней сказки в сентябре ждать конечно не стоит.
Снег будет мокрый и с частыми ливнями.
Поскольку температура воздуха будет до +15 +18 днем, на поверхности снежинки не задержатся.
Во всех других областях Украины снега в сентябре не будет.
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Какой будет зима в Украине
Зима в Украине в 2023 году должна быть теплой и без осадков.
Как говорит климатолог Вера Балабух, предыдущие несколько лет зимняя среднесуточная температура колебалась от -5 до +5 градусов Цельсия, и эта тенденция должна сохраниться.
В то же время синоптики сайта Wisemeteo считают, что следующая зима будет мало чем отличаться от предыдущей. Средняя температура прогнозируется на уровне 0 градусов, а осадки ожидаются нечасто.
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