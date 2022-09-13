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Две области Украины атакует снег в сентябре: синоптики обновили прогноз

13 сентября 2022, 05:20

По словам синоптиков, зимней сказки в сентябре ждать конечно не стоит.

погода, погода в украине
Погода в Украине / goodfon.ru

Погода в Украине резко изменилась и похолодание принесло украинцам стремительную осень.

Как сообщают синоптики ресурса Gismeteo, вскоре станет еще холоднее, а в нескольких областях в сентябре даже выпадет мокрый снег.

О зимней погоде предупредили жителей западных областей.

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"Такой ранний снег прогнозируют только в 2 областях Украины – Львовской и Черновицкой", - сообщают синоптики.

Впрочем зимней сказки в сентябре ждать конечно не стоит.

Снег будет мокрый и с частыми ливнями.

Поскольку температура воздуха будет до +15 +18 днем, на поверхности снежинки не задержатся.

Во всех других областях Украины снега в сентябре не будет.

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карта погоды

Какой будет зима в Украине

Зима в Украине в 2023 году должна быть теплой и без осадков.

Как говорит климатолог Вера Балабух, предыдущие несколько лет зимняя среднесуточная температура колебалась от -5 до +5 градусов Цельсия, и эта тенденция должна сохраниться.

В то же время синоптики сайта Wisemeteo считают, что следующая зима будет мало чем отличаться от предыдущей. Средняя температура прогнозируется на уровне 0 градусов, а осадки ожидаются нечасто.

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