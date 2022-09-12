В Украину несется морозный циклон: синоптики назвали области, которые будут плавать

Погода в Украине / goodfon.ru

Погода в Украине в последние дни показала настоящую осень. По прогнозу синоптиков, дожди охватят всю Украину в ближайшие дни.

Проливные дожди будут без гроз. Днем ожидается 12-21 градус со знаком "плюс", а в ночное время столбики термометров покажут +8 +13 градусов.

В среду, 14 сентября, принесет солнечную погоду на большинство территорий Украины. Дожди пройдут только в Харьковской, Донецкой и Луганской областях, в остальных регионах - без осадков.

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Дневная температура воздуха прогнозируется на уровне +14 +22 градуса, ночью будет от 8 до 14 градусов тепла.

В четверг, 15 сентября, дожди вновь вернутся в Украину. Сухо будет только в Крыму, а также в Черновицкой, Ивано-Франковской и Тернопольской области. На остальной территории страны пройдут дожди.

Но несмотря на осадки, на юге будет достаточно тепло: от 12 до 15 градусов с отметкой "плюс" ночью и 21-24 градуса тепла в дневное время суток.

На остальной территории страны ночью ожидается от 11 до 14 градусов тепла, а днем воздух прогреется в диапазоне от 16 до 19 градусов выше нуля.

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Погода на осень

Погода осенью в Украине будет экстремальной. Как прогнозируют синоптики, начало сентября будет жарким.

В то же время на востоке и юге страны в сентябре и октябре будет засуха -в первые два осенних месяца может выпасть не более 10 мм осадков.

Осенью погода будет очень контрастной. Как рассказал народный синоптик Леонид Горбань в своей книге, в сентябре и октябре будут жаркие дни и резкие перепады температуры.

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