УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Синоптик

В Украину несется морозный циклон: синоптики назвали области, которые будут плавать

12 сентября 2022, 21:14

Ливни и грозы возвращаются в Украину, где будет холодная погода.

погода, погода в Украине
Погода в Украине / goodfon.ru

Погода в Украине в последние дни показала настоящую осень. По прогнозу синоптиков, дожди охватят всю Украину в ближайшие дни.

Проливные дожди будут без гроз. Днем ожидается 12-21 градус со знаком "плюс", а в ночное время столбики термометров покажут +8 +13 градусов.

В среду, 14 сентября, принесет солнечную погоду на большинство территорий Украины. Дожди пройдут только в Харьковской, Донецкой и Луганской областях, в остальных регионах - без осадков.

Видео дня

Дневная температура воздуха прогнозируется на уровне +14 +22 градуса, ночью будет от 8 до 14 градусов тепла.

В четверг, 15 сентября, дожди вновь вернутся в Украину. Сухо будет только в Крыму, а также в Черновицкой, Ивано-Франковской и Тернопольской области. На остальной территории страны пройдут дожди.

Но несмотря на осадки, на юге будет достаточно тепло: от 12 до 15 градусов с отметкой "плюс" ночью и 21-24 градуса тепла в дневное время суток.

На остальной территории страны ночью ожидается от 11 до 14 градусов тепла, а днем воздух прогреется в диапазоне от 16 до 19 градусов выше нуля.

Читайте такжеПриметы на 14 сентября: какие 5 вещей нельзя делать, чтобы удачу не потерять

карта погоды

Погода на осень

Погода осенью в Украине будет экстремальной. Как прогнозируют синоптики, начало сентября будет жарким.

В то же время на востоке и юге страны в сентябре и октябре будет засуха -в первые два осенних месяца может выпасть не более 10 мм осадков.

Осенью погода будет очень контрастной. Как рассказал народный синоптик Леонид Горбань в своей книге, в сентябре и октябре будут жаркие дни и резкие перепады температуры.

Читайте также:

погода синоптик прогноз погоды Погода в Украине
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

21:49

"Ты – больной старик!": у гроба Елизаветы II набросились на сына королевы

21:47

Украина запросила у США вооружение для продолжения наступления в 2023 году - WSJВидео

21:42

Макс Барских объявил о том, что берет новый псевдоним: "Слишком много горя и страданий"

21:26

В Херсоне партизаны взорвали коллаборантку Татьяну ТомилинуВидео

21:14

Зеленский признался, может ли завершиться война, пока Путин прибывает при власти

Реклама
21:14

В Украину несется морозный циклон: синоптики назвали области, которые будут плаватьВидео

21:02

Чарли пальцы-сосиски: о какой болезни "говорят" руки 73-летнего монархаВидео

20:47

"Мы проигрываем, ВСУ нас окружают": оккупант жалуется, что у военных РФ на Харьковщине нет шансов выжитьВидео

20:36

Последняя воля королевы: о чем попросила Елизавета II перед смертью и кого выбрала для исполненияВидео

20:29

"Словно ветром снесло": жители рассказали, как россияне с позором бежали из БалаклеиВидео

20:10

Приметы на 14 сентября: какие 5 вещей нельзя делать, чтобы удачу не потерятьВидео

19:41

РФ временно приостановила отправку новых подразделений в Украину: в чем причинаВидео

19:31

ВСУ освободили Богородичное на Донетчине: оккупанты во время побега взорвали церковьВидео

19:20

Кто возьмет на себя грязную работу по устранению Путина от властимнение

19:16

Любимчики фортуны: знаки восточного гороскопа с наибольшим везением

19:12

"Вот и "стена Яценюка": украинские бойцы дошли до границы с РоссиейВидео

19:10

"Не будем стоять на месте": Украина не пойдет на новые "минские соглашения" - ЗеленскийВидео

18:51

Врач назвал вероятную причину смерти Королевы

18:50

День парикмахера в Украине: поздравления и картинки к празднику

18:44

Как почистить ковер, не снимая его с пола: 3 эффективных способа

Реклама
18:27

Зеленский озвучил главное условие отмены санкций против РоссииВидео

18:18

Украина должна нанести удары по электростанциям в Россиимнение

18:16

Артем Компан: Европа не использует украинские ПХГ из-за запрета экспорта природного газа из Украины

18:00

В Израиле любители Путина попытались сорвать концерт ПоляковойВидео

17:47

Принц Гарри впервые нарушил молчание после смерти королевы Елизаветы IIВидео

17:46

Пора снять "розовые очки": Зеленский ответил Трампу на его позицию о войне в УкраинеВидео

17:33

Бритни Спирс снова в неглиже: на этот раз спиной к камере

17:13

"Мы не хотим, чтобы нас втягивали в войну": Германия отказалась поставлять Украине танкиВидео

17:08

2023 – год какого животного по восточному календарю: в чем встречать и что готовить

16:57

Наталья Могилевская похвасталась пышными формами в тонкой ночной сорочкеВидео

16:49

"И это они еще не отступали": Данилов высмеял Медведева за ультиматум о "капитуляции Украины"Видео

16:39

В Течия прибегли к манипуляциям после выхода расследования Forbes о правдивости озвученной ими цифры помощи ЗСУ в 60 млн. долл.

16:31

От турников до компьютеров: оккупанты бегут с награбленным, бросая автобусы с "двухсотыми"Видео

16:29

Цены на бензин рухнут: сколько стоит топливо на АЗСВидео

16:27

Рианна все больше: певица снова удивила своими формами в кожаном мини

16:10

"Самые дорогие встречи": Виталий Ким удивил поклонников редким фото с сестрой

16:01

Приметы на 13 сентября: какие 4 вещи нельзя делать, чтобы не попасть в опасностьВидео

15:56

Спецназ Нацгвардии уничтожил российский Су-25 и захватил пленных возле КупянскаВидео

15:40

Путину доложили о "плохих" событиях на фронте: Кремль впервые отреагировал на контрнаступление ВСУВидео

15:37

Золотые продукты: что в Украине будет дорожать еще больше к концу годаВидео

Реклама
15:34

Дмитрий Гордон показал икону, с помощью которой в РФ промывают мозги пропагандисты

15:16

ВСУ уже отбили на юге 500 км²: освобождены 5 населенных пунктов ХерсонщиныВидео

15:05

Самые крутые овощи: какие плоды нужно обязательно есть каждый день

14:59

Распад России уже пошел: Пионтковский объяснил буйные заявления Кадырова

14:58

РФ накрыла Харьков мощным огнем: есть жертвы, город без электричества и водыВидео

14:52

Поможет один дешевый ингредиент: как сделать, чтобы рыба не прилипала и не разваливалась на сковородеВидео

14:47

Разгромили 122 танка и убили 1800 оккупантов: ВСУ порадовали успехами контрнаступления на югеВидео

14:46

Королева бы никогда: Чарльз сделал злое лицо из-за чернильницыВидео

14:36

Как правильно мыть голову, чтобы сохранить свежесть волос надолго: лучшие советыВидео

14:28

Юрий Горбунов засветил беременную Катю Осадчую и поздравил жену с особым семейным днем

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости Харькова
Синоптик
Погода на августПогода осеньМагнитная буряПрогноз погодыПогода на две недели
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Выходные в сентябре
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюГороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на сентябрь
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять