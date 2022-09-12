УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Синоптик

Будет бушевать шторм и заливать всю Украину: синоптики рассказали об атаке осенней "вьюги"

12 сентября 2022, 03:10

Погода будет показывать настоящую осень всю неделю.

погода, погода в Украине
Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине на этой неделе атакует всю страну ливнями, штормом и холодиной.

Как сообщают синоптики Укргидрометцентра, без солнца украинцы все же не останутся.

В понедельник, 12 сентября стоит ждать дождей, местами с грозами. Дожди ожидаются повсюду, грозы добавятся ближе к востоку. Солнечно будет только в Сумах. Температура воздуха будет варьироваться от +11...+14 на западе, +17...+19 на востоке, +18…+21 по линии Запорожья, на юге - +19…+21.

Видео дня

Во вторник, 13 сентября ожидается аналогичная погода. Температура воздуха днем поднимется максимум до + 21 градуса в зависимости от региона.

В среду, 14 сентября выглянет солнце. День будет теплым и без дождей. При этом температура воздуха не поднимется выше той, что была днем ранее.

Читайте такжеНачнут мстить: астролог назвала город Украины, который оккупанты будут бомбить из-за злости

В четверг, 15 сентября стоит ожидать снова дождь. Температурный режим сохранится в пределах прошлого дня.

В пятницу, 16 сентября снова будут лить дожди по всей стране. Днем температура воздуха поднимется до +17…+21 днем. На юге будет еще теплее.

Читайте такжеПриметы на 13 сентября: какие 4 вещи нельзя делать, чтобы не попасть в опасность

погода, украина

Погода на осень

Погода осенью в Украине будет экстремальной. Как прогнозируют синоптики, начало сентября будет жарким.

В то же время на востоке и юге страны в сентябре и октябре будет засуха -в первые два осенних месяца может выпасть не более 10 мм осадков.

Осенью погода будет очень контрастной. Как рассказал народный синоптик Леонид Горбань в своей книге, в сентябре и октябре будут жаркие дни и резкие перепады температуры.

Читайте также:

погода синоптик прогноз погоды Погода в Украине
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

03:20

Самый вкусный и очень полезный зимний салат на скорую руку: быстрый рецепт за 10 минут

03:10

Будет бушевать шторм и заливать всю Украину: синоптики рассказали об атаке осенней "вьюги"Видео

02:32

"Я его полюбила и показала свой шпагат": в России уже открыто издеваются над "певицей" Волочковой

02:05

Военный эксперт спрогнозировал, когда наступит решающий момент в войне с РФ

01:31

55-летняя Памела Андерсон показала свои сочные бутоны в белоснежном мини

Реклама
00:51

Приметы на 12 сентября: какие 2 вещи надо сделать в день Александра, чтобы стать богачеВидео

00:29

Самым долгоправящим монархом Европы стала кузина усопшей Елизаветы IIВидео

00:04

Тяжелые последствия удара по Харькову: погиб рабочий, еще один получил травмуВидео

11 сентября, воскресенье
23:25

Враг в панике, мир в восторге: Зеленский поведал об успехах контрнаступления ВСУВидео

23:01

"Нужна хоть какая-то победа": на Донбассе ВСУ уничтожили "кадыровцев"Видео

22:22

Страна может остаться без света: Россия нанесла ракетный удар по одной из крупнейших в Украине ТЭЦВидео

22:19

Перелом в войне произойдет в момент падения Луганска и Донецка - ПодолякВидео

21:46

Ответ на успехи ВСУ: Путин сменил командующего западной группировкой оккупантовВидео

21:39

"В инвалидном кресле": поддержавшая войну в Украине шансонье Успенская оскандалилась заявлениемВидео

21:23

Лунный календарь стрижек на октябрь 2022: фартовые дни для новой прически

21:19

Совершивший каминг-аут Андрей Хветкевич рассказал, кто на Холостячке ему нравился, как мужчина

21:11

В Украину ворвется потепление: синоптики назвали дату жарищиВидео

21:05

Макрон срочно созвонился с Путиным и призвал закончить войну

20:45

Оккупанты массово атаковали ТЭЦ Украины: многие области остались без светаВидео

20:25

ВСУ подняли украинские флаги над горсоветом ИзюмаВидео

Реклама
20:15

Херсон вскоре может оказаться в плотном кольце ВСУ - Олег Жданов

20:11

Гороскоп на завтра 12 сентября 2022: Близнецам – важные новости, Львам – враги, Козерогам – удачаВидео

20:10

Приметы на 13 сентября: какие 4 вещи нельзя делать, чтобы не попасть в опасностьВидео

19:59

ТОП-10: какие продукты нужно обязательно есть каждый день и почему

19:28

Резников спрогнозировал, как РФ может ответить на "украинский блицкриг"Видео

19:13

На четырех грузовиках "Камаз" и 20 бронемашинах "Тигр": оккупанты спешно бегут из Херсонской областиВидео

19:03

Генерал рассказал, удастся ли Украине уничтожить Крымский мостВидео

18:54

4-летний принц Луи трогательно попрощался с прабабушкой - Елизаветой IIВидео

18:44

Тина Кароль спустилась в метро и удивила пассажиров платье с глубоким декольте

18:39

Позитивные новости: экономист поведал, что будет с курсом доллара после успехов ВСУВидео

18:12

Безумство храбрых: в одном из кафе захваченного Херсона включили "Червону калину"

17:56

Россияне отползли так, что хочется после них помыть рукимнение

17:56

Осталось 2 км до границы с Россией: ВСУ освободили новые территорииВидео

17:39

Кулеба назвал лучшее место для переговоров с РФ и ПутинымВидео

17:15

Одни танки ездят, а другие стреляют: пленный оккупант удивил Сеть рассказом о бое с ВСУВидео

17:02

Байден странно отреагировал на продвижение ВСУ и бегство оккупантов из УкраиныВидео

16:39

Лавров угрожает Украине из-за отказа от переговоров: "Москва знает, как достигать целей"Видео

16:12

Сестра певицы-миллионерши Камалии служит в ВСУ: "Спрашиваем, когда победа?"

16:03

Оккупанты спешно бегут: на выезд из Луганской области образовалась огромная очередьВидео

15:28

Российские пилоты готовятся к бегству в Южную Америку из-за приближающейся победы Украины - разведкаВидео

Реклама
15:27

Смышленые хозяйки делают надрез в губке и наслаждаются результатом: как ее используют

15:19

Звезда "Квартала 95" снял мощную пародию на побитого пропагандиста СоловьеваВидео

14:52

Люди выстроились в огромные очереди и плачут: кортеж с гробом Елизаветы II покинул замок БалморалВидео

14:51

Катя Осадчая рассказала о своей встрече с Елизаветой II: "Она была непоколебима"Видео

14:39

Друг Шатунова рассказал об особом обстоятельстве его здоровья перед смертью

14:22

Киев готов к переговорам после деоккупации всех территорий Украины на 1 декабря 1991 года - РезниковВидео

14:12

Очень нелегкая жизнь: 4 имени, которые имеют тяжелую судьбуВидео

13:59

Освобождение Изюма стало сильнейшим ударом для Путина после поражения под Киевом - ReutersВидео

13:39

Крым пойдет к нам, потому что Россия начнет распадаться: Сенцов сделал громкий прогнозВидео

13:23

Украину накроет циклон Пегги: сколько продлится холод и когда придет потеплениеВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости Харькова
Синоптик
Погода на две неделиПогода на августПогода осеньМагнитная буряПрогноз погоды
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюГороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на сентябрь
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять