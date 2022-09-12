Будет бушевать шторм и заливать всю Украину: синоптики рассказали об атаке осенней "вьюги"

Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине на этой неделе атакует всю страну ливнями, штормом и холодиной.

Как сообщают синоптики Укргидрометцентра, без солнца украинцы все же не останутся.

В понедельник, 12 сентября стоит ждать дождей, местами с грозами. Дожди ожидаются повсюду, грозы добавятся ближе к востоку. Солнечно будет только в Сумах. Температура воздуха будет варьироваться от +11...+14 на западе, +17...+19 на востоке, +18…+21 по линии Запорожья, на юге - +19…+21.

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Во вторник, 13 сентября ожидается аналогичная погода. Температура воздуха днем поднимется максимум до + 21 градуса в зависимости от региона.

В среду, 14 сентября выглянет солнце. День будет теплым и без дождей. При этом температура воздуха не поднимется выше той, что была днем ранее.

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В четверг, 15 сентября стоит ожидать снова дождь. Температурный режим сохранится в пределах прошлого дня.

В пятницу, 16 сентября снова будут лить дожди по всей стране. Днем температура воздуха поднимется до +17…+21 днем. На юге будет еще теплее.

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Погода на осень

Погода осенью в Украине будет экстремальной. Как прогнозируют синоптики, начало сентября будет жарким.

В то же время на востоке и юге страны в сентябре и октябре будет засуха -в первые два осенних месяца может выпасть не более 10 мм осадков.

Осенью погода будет очень контрастной. Как рассказал народный синоптик Леонид Горбань в своей книге, в сентябре и октябре будут жаркие дни и резкие перепады температуры.

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