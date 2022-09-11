В Украину ворвется потепление: синоптики назвали дату жарищи

Погода в Украине / pixabay

​Погода в Украине резко испортилась с первых чисел сентября. Как обещают синоптики, дожди и ветер еще продержатся.

По словам синоптика и кандидата географических наук Игоря Кибальчича, до конца сентября стоит ждать теплого и сухого периода только несколько дней.

Новые прогностические данные свидетельствуют, что до конца текущего месяца в Украине преимущественно будут неблагоприятные погодные условия без значительных температурных колебаний, то есть будут царить дожди и прохлада, кое-где они будут усиливаться.

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"Исключением станет конец этой недели и начало следующей. Активный циклон принесет неустойчивую и дождливую погоду на Правобережье Украины. Дневной фон температур будет колебаться в пределах +16…+22 °С, ночью около +5…+10 °С", - добавил синоптик.

В то же время, в западных областях после прохождения циклона прогнозируются более высокие температуры во второй декаде месяца.

Вероятно, что бабье лето приедет туда с 15 сентября. Остальные области могут иметь более выраженный период тепла в следующем месяце, но еще рано делать прогнозы для октября.

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Погода на осень

Погода осенью в Украине будет экстремальной. Как прогнозируют синоптики, начало сентября будет жарким.

В то же время на востоке и юге страны в сентябре и октябре будет засуха -в первые два осенних месяца может выпасть не более 10 мм осадков.

Осенью погода будет очень контрастной. Как рассказал народный синоптик Леонид Горбань в своей книге, в сентябре и октябре будут жаркие дни и резкие перепады температуры.

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