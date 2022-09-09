Мощный ураган и холодный ливень: синоптики рассказали, когда Украина поплывет

Погода будет очень опасной и спасатели рекомендуют сохранять повышенную внимательность и осторожность.
Погода в Украине 9 сентября резко испортится. По прогнозу синоптиков, стоит ожидать сильного похолодания, мощных ливней и гроз.
Кроме того, на выходных во многих областях Украины объявили штормовое предупреждение.
Так, 9-11 сентября объявили первый желтый уровень опасности.
"Погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды", - сообщили синоптики.
В частности, в пятницу днем, 9 сентября, ожидается существенное изменение погодных условий в западных областях. А на выходных погода "догонит" и другие области.
В течение 10-11 сентября в западных, северных, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, на севере Одесской и Николаевской, 11 сентября и в Полтавской областях пройдут значительные дожди, местами грозы и порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый ).
9-10 сентября в Сумской, Полтавской, Донецкой областях, в Крыму, 9 сентября и в северных и большинстве центральных областей будет преобладать чрезвычайный уровень опасности", - говорится в сообщении.
Следует отметить, что в эти дни спасатели рекомендуют сохранять повышенную внимательность и осторожность, следить за сообщениями о возможном дальнейшем усложнении погодных условий.
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Погода на осень
Погода осенью в Украине будет экстремальной. Как прогнозируют синоптики, начало сентября будет жарким.
В то же время на востоке и юге страны в сентябре и октябре будет засуха -в первые два осенних месяца может выпасть не более 10 мм осадков.
Осенью погода будет очень контрастной. Как рассказал народный синоптик Леонид Горбань в своей книге, в сентябре и октябре будут жаркие дни и резкие перепады температуры.
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