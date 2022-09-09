В Украину ворвется ненастье на выходных: синоптики предупредили о холодных ливнях и морозе

Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине покажет настоящую осень на выходных, 10 и 11 сентября. Как сообщают синоптики, комфортной и солнечной погоды уже не будет.

В субботу, 10 сентября, дожди пройдут почти по всей территории нашей страны. Грозы ожидаются в Закарпатье, Буковине, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Одесской, Николаевской, Херсонской областях, а также в столичном регионе.

Дожди не затронут только Харьковскую, Запорожскую, Донецкую и Луганскую области, а также АР Крым. Дневная температура будет колебаться от 10 до 24 градусов тепла, а ночная - от +9 до +15.

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В воскресенье, 11 сентября, дожди также рассредоточатся по всей стране, местами грозы, кроме Донецкой и Луганской областей, где сохранится облачная погода.

Дневная температура там поднимется до +17...+19, а ночью столбики термометров упадут до +7...+11. На западе страны днем +12°...+18°, ночью - +9...+14°. На севере днем синоптики ожидают +11...+13, ночью - +8...+10. На востоке +15...+19 днем, и ночью +7...+11.

На юге, несмотря на ливни, будет довольно тепло - +20...+23 днем и +13...+16 ночью.

Также синоптики сообщают о морозе в ночное время и холодной погоде в начале новой недели.

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Погода на осень

Погода осенью в Украине будет экстремальной. Как прогнозируют синоптики, начало сентября будет жарким.

В то же время на востоке и юге страны в сентябре и октябре будет засуха -в первые два осенних месяца может выпасть не более 10 мм осадков.

Осенью погода будет очень контрастной. Как рассказал народный синоптик Леонид Горбань в своей книге, в сентябре и октябре будут жаркие дни и резкие перепады температуры.

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