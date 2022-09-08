Налетит ураган и Украина будет плавать: синоптики рассказали о мощной атаке опасного циклона

Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине в ближайшие дни резко испортится. Как отмечают синоптики, осень окончательно вступит в свои права.

По прогнозу Укргидрометцентра, в большей части областей будет дождь, а в некоторых регионах даже объявлен уровень опасности из-за порывов ветра.

Отмечается, что погода изменится из-за перемещения атмосферного фронта и образования активного циклона.

Видео дня

"Днем 9 сентября в западных областях, в течение 10-11 сентября и в северных, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, на севере Одесской и Николаевской, 11 сентября и в Полтавской областях пройдут значительные дожди, местами ожидаются грозы и порывы ветра 15-20 м/с. с", - говорится в сообщении.

В Гидрометцентре объявили о желтом уровне опасности и призывали людей быть осторожными на улице.

Синоптики также отметили, что в результате длительного периода дождливой погоды общее количество осадков ожидается близким к месячной норме - в пределах 30-70 мм.

Погода на 9 сентября

Синоптик Наталья Диденко сообщается, что в пятницу, 9 сентября в Киеве предполагается сухая погода с достаточно комфортной температурой воздуха +18, +19 градусов.

Уже на выходных погода испортится - в субботу-воскресенье в западных, северных, центральных областях Украины - дожди, холодно и ветрено. На юге дожди вероятны в воскресенье, на востоке Украины пока - без осадков.

В Киеве ожидается холодная ветреная погода с сильным дождем.

"А конкретнее – 10-11 сентября в столице дождь, местами сильный, порывы юго-восточного ветра 15-20 метров в секунду. Снижение температуры воздуха до +10 +13 градусов!" – резюмировала Наталья Диденко.

Читайте такжеПриметы на 9 сентября: какие 5 вещей нужно сделать, чтобы привлечь огромную удачу

Погода на осень

Погода осенью в Украине будет экстремальной. Как прогнозируют синоптики, начало сентября будет жарким.

В то же время на востоке и юге страны в сентябре и октябре будет засуха -в первые два осенних месяца может выпасть не более 10 мм осадков.

Осенью погода будет очень контрастной. Как рассказал народный синоптик Леонид Горбань в своей книге, в сентябре и октябре будут жаркие дни и резкие перепады температуры.

Читайте также: