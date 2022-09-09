Синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет и придет бабье лето

Погода в Украине / goodfon.ru

Погода в Украине резко изменилась с первых дней сентября. Как говорит синоптик и климатолог Светлана Бойченко, холода скоро отступят.

Уже в октябре в нашу страну придет "бабье лето", которое будет радовать две недели.

По ее расчетам, сентябрь будет теплым, столбики термометров будут подниматься до +26 +27 градусов.

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Однако постепенно будет становиться все холоднее, а конец месяца будет дождливым.

"Первая половина октября подарит чудесную погоду: "бабье лето" может затянуться на две недели. В дневные часы прогнозируется до +18 градусов. Вторая половина месяца принесет похолодание, дожди и ветреную погоду", - отмечает климатолог, передает КП Украина.

Ноябрь в Украине традиционно будет холодным, сырым и неуютным. Уже в середине месяца может выпасть первый снег. В конце ноября украинцы все чаще будут видеть на своих градусниках минусовые температуры.

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Погода на осень

Погода осенью в Украине будет экстремальной. Как прогнозируют синоптики, начало сентября будет жарким.

В то же время на востоке и юге страны в сентябре и октябре будет засуха -в первые два осенних месяца может выпасть не более 10 мм осадков.

Осенью погода будет очень контрастной. Как рассказал народный синоптик Леонид Горбань в своей книге, в сентябре и октябре будут жаркие дни и резкие перепады температуры.

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