Украину атакует морозный циклон: синоптики назвали дату окончательной холодины и прихода ливней

Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине резко изменилась с приходом осени в страну. Как отмечают синоптики, в ближайшие дни стоит ожидать похолодания.

По прогнозу, в четверг, 8 сентября, в западных и южных областях Украины будет дождливо. При этом ночью ожидаются заморозки.

На Закарпатье, Прикарпатье, в Одесской и Николаевской областях ожидаются небольшой дождь. При этом днем в Карпатах прогнозируется умеренный дождь. На остальной территории без осадков.

Видео дня

Ветер северный, а на юге - юго-западный, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью в северной части, восточных и большинстве центральных областей составит +2 +7 градусов. На остальной территории страны ночью +7 +12. Днем в Украине прогреется до +16 +21 градус, а на Закарпатье и в Одесской области +22 +27. В то же время на высокогорье Карпат ожидается +10 +15 градусов.

"Ночью 8 сентября в северной части, восточной, Черкасской, Полтавской и Днепропетровской областях на поверхности грунта ожидаются заморозки 0 -5 градусов", - отмечают в Укргидрометцентре.

Погода в Украине

В пятницу, 9 сентября, грозы пройдут в Закарпатской и Львовской областях, на остальной территории Украины, кроме северо-востока, где осадков не прогнозируется, ожидаются ливни. Температура воздуха в стране ожидается +15...+25 днем до +4...+16 ночью.

В субботу, 10 сентября, дожди также будут идти на территории всей Украины, кроме Харьковской, Донецкой и Луганской областей. Температура днем: +13...+26, ночью +6...+17.

В воскресенье, 11 сентября, дожди с грозами будет уже по всей стране без исключений. Температура днем: +12...+26, ночью +6...+16.

Читайте такжеПриметы на 8 сентября: какие 2 вещи нужно сделать, чтобы не попасть в опасность в день Натальи

Погода на осень

Погода осенью в Украине будет экстремальной. Как прогнозируют синоптики, начало сентября будет жарким.

В то же время на востоке и юге страны в сентябре и октябре будет засуха -в первые два осенних месяца может выпасть не более 10 мм осадков.

Осенью погода будет очень контрастной. Как рассказал народный синоптик Леонид Горбань в своей книге, в сентябре и октябре будут жаркие дни и резкие перепады температуры.

Читайте также: