Ударит сильный мороз: синоптики назвали дату холодрыги в Украине

Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине резко изменилась. В страну пришло похолодание и ночные морозы.

Как сообщают синоптики, в среду, 7 сентября, на Сумщине и Черниговщине ночью потеплеет и температура воздуха "подпрыгнет" до +3...+5°. Днем в Сумской и Черниговской областях ожидается +14...+16°.

Холодный фронт переместится юго-восточнее и достигнет Харьковской и Донецкой областей, включая Луганскую.

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Днем в этих регионах ожидается от +15 до +19°, а ночью температура резко упадет до -1...-3.

Также похолодает ночью и на западе страны, до 4...6 градусов с отметкой "плюс". Днем же температура достигнет там +19...+23°.

В центральных регионах днем ожидается 16...19 градусов, ночью же - от +3 до +6°.

На юге сохранится облачная погода с температурой днем +19...+23, ночью +8...+12. На остальной территории страны будет солнечно.

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Погода на осень

Погода осенью в Украине будет экстремальной. Как прогнозируют синоптики, начало сентября будет жарким.

В то же время на востоке и юге страны в сентябре и октябре будет засуха -в первые два осенних месяца может выпасть не более 10 мм осадков.

Осенью погода будет очень контрастной. Как рассказал народный синоптик Леонид Горбань в своей книге, в сентябре и октябре будут жаркие дни и резкие перепады температуры.

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