УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Синоптик

В Украину ворвется неожиданное потепление: синоптики назвали дату

6 сентября 2022, 05:10

В последние дни сентября погода в Украине испортится окончательно.

погода, погода в украине
Погода в Украине / goodfon.ru

Погода в Украине с приходом сентября резко ухудшилась. Как прогнозируют синоптики, в Украину придет потепление к концу месяца.

В ближайшие две недели в западных и центральных областях зачастят дожди, которые не позволят воздуху по-настоящему разогреться.

В середине месяца стоит ожидать потепление, но в последние дни сентября погода испортится окончательно.

Видео дня
Погода на западе

Ощутимо теплее будет в восточных областях, где к средине месяца и вовсе можно будет увидеть температуру воздуха близкую к летней.

погода на юге

Однако наиболее теплой погоды стоит ждать в южных областях, где вплоть до последних дней сентября столбик термометра будет удерживаться на отметках выше +20 градусов.

Впрочем, синоптики ожидают, что на всей территории Украины в конце месяца стоит ждать существенного похолодания.

Читайте такжеПриметы на 7 сентября: какие 3 вещи запрещено делать, чтобы не остаться без денег

карта погоды

Погода на осень

Погода осенью в Украине будет экстремальной. Как прогнозируют синоптики, начало сентября будет жарким.

В то же время на востоке и юге страны в сентябре и октябре будет засуха -в первые два осенних месяца может выпасть не более 10 мм осадков.

Осенью погода будет очень контрастной. Как рассказал народный синоптик Леонид Горбань в своей книге, в сентябре и октябре будут жаркие дни и резкие перепады температуры.

Читайте также:

погода синоптик прогноз погоды Погода в Украине
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

05:10

В Украину ворвется неожиданное потепление: синоптики назвали дату

04:10

В моду на осень 2022 вошли потрясающие женские сапоги, которые можно сделать в домашних условиях

03:43

"И этому дала шпагатом": Волочкова в прозрачном платье повисла на мужике

03:20

Самая полезная заготовка на зиму для здоровья: 2 простых рецептаВидео

03:15

Врежут заморозки: украинцам дали "ледяной" прогноз и назвали срокиВидео

Реклама
02:40

Военный эксперт спрогнозировал, что заставит Кремль "пуститься во все тяжкие" в войнеВидео

02:12

Мокрая королева: "Рейчел из Друзей" Дженнифер Энистон показала обнаженное фото в душе

01:40

"ВСУ - активный субъект избирательного права": эксперт объяснил, есть ли шанс у РФ провести псевдореферендумыВидео

01:28

Ненавижу: бывшая жена Кличко поделилась своими чувствами

01:07

Гороскоп на осень 2022: что нужно сделать знакам, чтобы привлечь удачуВидео

00:51

Приметы на 6 сентября: какие 2 вещи нужно сделать, чтобы не попасть в бедуВидео

00:41

Надя Дорофеева прокомментировала любовные признания между Дантесом и Кацуриной

00:35

Михалков вступил в перепалку с Пугачевой: новое послание

00:00

"Разносят в ноль": названы мощные потери армии РФ за 4 дня наступления ВСУ на югеВидео

05 сентября, понедельник
23:41

Модель Адриана Лима стало мамой в третий раз в 41 год: родители дали необычное имя

23:24

Арестович назвал самые "горячие" направления для ВСУВидео

22:59

Куда будет перемещаться радиация при аварии на ЗАЭС: появилась картаВидео

22:50

Враг в оперативном окружении: ВСУ освободили еще четыре населенных пунктаВидео

22:41

Начался сильный пожар: Россия ударила ракетами по нефтебазе в Криворожском районеВидео

22:29

"Двойник на подстраховке": состояние Путина резко ухудшилось, стала известна причинаВидео

Реклама
22:12

"Я хочу, чтобы враг получил от нас сюрпризы": Зеленский заявил о множественных контрнаступлениях ВСУВидео

22:08

Гороскоп на завтра, 6 сентября 2022: Львам – испытания, Весам – судьбоносное известие, Водолеям – врагиВидео

21:48

Цены будут астрономическими: какие продукты рекордно взлетят к концу годаВидео

21:47

На юге ВСУ мощно ударили по врагу: "прилеты" по БК и местам базирования оккупантовВидео

21:16

Известная украинская певица потеряла ребенка во время войны

21:06

Виталий Портников. Трасс ненавидит ПутинаВидеоблоги

20:56

80 тысяч убитых, раненых и пленных: в Британии раскрыли катастрофические потери РФ в УкраинеВидео

20:43

ВСУ уничтожили кучу оккупантов и их технику: в Генштабе подтвердили ликвидацию россиян в КупянскеВидео

20:23

Новая "бавовна" в Крыму: в Севастополе и под Евпаторией прогремели взрывыВидео

20:15

Ударит мороз и налетят холодные ливни: синоптики предупредили об опасных метеоявлениях в УкраинеВидео

20:10

Приметы на 7 сентября: какие 3 вещи запрещено делать, чтобы не остаться без денегВидео

19:52

Рехнувшийся путинист Тарзан обратился к Лиз Трасс с лекцией об "удовольствии"

19:50

"Кому он там сдался": в РФ набросились на Галкина и требуют ответа за поддержку УкраиныВидео

19:37

Успех ВСУ на Донбассе: оккупантов выбили с позиций под КраматорскомВидео

19:31

Больше не жертва: дочь Снежаны Егоровой рассказала о состоянии после разрыва с мамой-путинисткой

19:30

Газовый каминг-аут Кремля: как Россия сама сжигает за собой мостымнение

19:18

Украина активно готовится к ядерной и химической атаке со стороны РФВидео

19:16

Успех во всех делах и денежная удача: 3 знака зодиака станут счастливчиками неделиВидео

19:10

14-летняя Варвара Кошевая собирает деньги для ВСУ

18:57

РФ выбивают с правого берега Днепра: в ЕС дали прогноз полного освобождения УкраиныВидео

Реклама
18:50

"ВСУ осенью ждут большие сражения": экстрасенс сделала новый прогнозВидео

18:41

Зеленский срочно позвонил Джонсону: о чем говорилиВидео

18:39

Жизнь не пощадила: муж Тодоренко в свои 36 выглядит как старик

18:28

Добровольный воинский учет для женщин: в Раде поддержали важный законопроектВидео

18:22

Слава Каминская "прогуляла" новый купальник в Нидерландах и восхитила Сеть

18:18

Охрана выводила Зеленского под руки: как президент Украины впервые оказался в бункере 24 февраляВидео

17:56

РФ устроила ядерный шантаж: ЕС поставил Москве ультиматум из-за захвата ЗАЭСВидео

17:44

На здании Останкино снова обматерили ПугачевуВидео

17:37

Оккупантов погнали на Херсонщине: новые детали освобождения ВысокопольяВидео

17:27

Большой куш и финансовое благополучие: 3 знакам зодиака повезет с деньгами осенью 2022Видео

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Праздники
Маковея 2022День НезависимостиЯблочный СпасВыходные в сентябре
Синоптик
Погода осеньМагнитная буряПрогноз погодыПогода на две неделиПогода на август
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Гороскоп
Гороскоп на сегодняГороскоп на завтраГороскоп на неделюГороскоп тароГороскоп на август
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять