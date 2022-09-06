В Украину ворвется неожиданное потепление: синоптики назвали дату

Погода в Украине / goodfon.ru

Погода в Украине с приходом сентября резко ухудшилась. Как прогнозируют синоптики, в Украину придет потепление к концу месяца.

В ближайшие две недели в западных и центральных областях зачастят дожди, которые не позволят воздуху по-настоящему разогреться.

В середине месяца стоит ожидать потепление, но в последние дни сентября погода испортится окончательно.

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Ощутимо теплее будет в восточных областях, где к средине месяца и вовсе можно будет увидеть температуру воздуха близкую к летней.

Однако наиболее теплой погоды стоит ждать в южных областях, где вплоть до последних дней сентября столбик термометра будет удерживаться на отметках выше +20 градусов.

Впрочем, синоптики ожидают, что на всей территории Украины в конце месяца стоит ждать существенного похолодания.

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Погода на осень

Погода осенью в Украине будет экстремальной. Как прогнозируют синоптики, начало сентября будет жарким.

В то же время на востоке и юге страны в сентябре и октябре будет засуха -в первые два осенних месяца может выпасть не более 10 мм осадков.

Осенью погода будет очень контрастной. Как рассказал народный синоптик Леонид Горбань в своей книге, в сентябре и октябре будут жаркие дни и резкие перепады температуры.

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