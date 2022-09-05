Ударит мороз и налетят холодные ливни: синоптики предупредили об опасных метеоявлениях в Украине

Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине с 6 сентября резко изменится. Как прогнозируют синоптики, в ближайшие ночи, за исключением Закарпатья и южной части, возможны заморозки до -5 градусов.

"Ночью 6-8 сентября в Украине, кроме Закарпатья и южной части, на поверхности почвы заморозки 0-5 градусов - I уровень опасности, желтый; в северо-восточных и восточных областях и в воздухе 0-3 градусов – II уровень опасности, оранжевый", - сказано в предупреждении синоптиков Укргидрометцентра.

Понижение температуры может затронуть и Киевскую область, где 6-8 сентября на поверхности грунта вероятны заморозки 0-5 градусов.

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Погода на 6 сентября в Украине

Погода 6 сентября, прогнозируется +15 +19 градусов, на севере местами +12 +15 градусов, в южной части и Закарпатье до +20 +22 градусов.

"А вот в ближайшую ночь будет холодно, +3 +8 градусов, на юге и в Закарпатье +6 +12 градусов. И – внимание! – уже появляются заморозки, ночью в большинстве областей местами 0-3 градуса, кроме юга", - предупредила синоптик Наталка Диденко.

Преобладающим направлением ветра будет северное и северо-западное, в западных областях - северо-восточное, он будет небольшим или умеренным. Осадков 6 сентября в Украине не прогнозируется.

Ливни в Украине

Как прогнозируют синоптики уже в ближайшее время яркое солнце сменит ливнями и грозами. Так, 10-11 сентября ожидаются в Украине дожди с похолоданием.

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Погода на осень

Погода осенью в Украине будет экстремальной. Как прогнозируют синоптики, начало сентября будет жарким.

В то же время на востоке и юге страны в сентябре и октябре будет засуха -в первые два осенних месяца может выпасть не более 10 мм осадков.

Осенью погода будет очень контрастной. Как рассказал народный синоптик Леонид Горбань в своей книге, в сентябре и октябре будут жаркие дни и резкие перепады температуры.

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