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Украину атакует холодный циклон и мороз: синоптики обрадовали "зимней" погодой

5 сентября 2022, 02:10

В ближайшее время в северо-западных и Сумской областях местами возможны ночные заморозки.

погода, погода в украине
Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине в ближайшие дни будет теплой, но в некоторых регионах стоит ждать холодный циклон.

Как сообщают в Укргидрометцентре, по всей территории страны в этот день ожидается небольшая облачность.

"Начало новой рабочей недели будет сухим и безветренным по всей стране. Теплее всего будет на юге - там термометры покажут 20-22 градуса со знаком "плюс". Несколько прохладнее будет в западных областях Украины - температура воздуха составит 17-20 градусов, кроме Закарпатской области, где все еще будет царить погода, похожая на летнюю - 22-24 градуса", - говорится в сообщении.

Видео дня

В центре, на севере и востоке страны температура опустится до 17-19 градусов.

Холодные ночи ждут жителей восточных областей - термометры опустятся до осенний 6 градусов.

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"В Украину идут заморозки. В ближайшее время в северо-западных и Сумской областях местами возможны ночные заморозки. Но потом тепло вернется", — пишет в своем Facebook народный синоптик Стас Щедрин.

Исходя из его информации, в ближайшее время в северо-западных (Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской) и Сумской областях местами возможны ночные заморозки.

Так, Щедрин прогнозирует, что Украину накроют дожди и сильное похолодание. Температура воздуха снизится до +14…+22 °С в дневные часы и до +6…+13 °С – в ночные.

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карта погоды

Погода на осень

Погода осенью в Украине будет экстремальной. Как прогнозируют синоптики, начало сентября будет жарким.

В то же время на востоке и юге страны в сентябре и октябре будет засуха -в первые два осенних месяца может выпасть не более 10 мм осадков.

Осенью погода будет очень контрастной. Как рассказал народный синоптик Леонид Горбань в своей книге, в сентябре и октябре будут жаркие дни и резкие перепады температуры.

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