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Температура резко упадет и ударят заморозки: синоптики назвали самые холодные дни

4 сентября 2022, 15:48

Погода покажет осенний "мороз" и сильные осадки стоит ожидать уже к выходным.

погода, погода в украине
Погода в Украине / goodfon.ru

Погода в Украине на будущей неделе будет прохладной с заморозками ночью. Как сообщает синоптик Наталка Диденко, температура воздуха в течение дня 5 сентября будет сдержанной.

На востоке на севере будет прохладнее – там столбики термометров поднимутся до +15 +19 градусов. В то же время, на западе и юге будет несколько теплее – +17 +24 градуса, а в центральной части – умеренно тепло, +16 +20 градусов.

"Ночи в сентябре уже будут прохладными – 5 сентября предполагается +7 +12, в северных областях и на северо-востоке +4 +9 градусов", - сообщила Диденко.

Видео дня

В Киеве 5 сентября ожидается солнечная красивая погода с максимальной температурой воздуха около +18 градусов. Утром, ночью и вечером столбики термометров будут опускаться до +7 +11 градусов.

Погода на неделю

карта погоды

Погода в понедельник, 5 сентября теплее всего будет на юге - там термометры покажут 20-22 градуса.

Несколько прохладнее будет на западе страны - температура воздуха будет составлять 17-20 градусов, кроме Закарпатской области, где все еще будет царить погода, похожая на летнюю - 22-24 градуса.

В центре, на севере и востоке страны температура опустится до 17-19 градусов.

Погода во вторник, 6 сентября существенно не изменится – почти во всех областях температура воздуха будет такой же, как и в предыдущий день.

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Единственное, что на востоке и в некоторых северных регионах ожидается похолодание до 15-17 градусов. Ночью возможны заморозки.

Погода в среду, 7 сентября, на западе температура воздуха будет составлять 19-22 градуса, а в Закарпатской области - 22-24 градуса. При этом в этой области также следует ожидать грозовых дождей.

На юге и в центре страны столбики термометров опустятся до 18-20 градусов, за исключением Одесской и Николаевской областей – там воздух прогреется до 23 градусов.

На юге и востоке страны температура воздуха будет составлять в основном 16-18 градусов.

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Погода на осень

Погода осенью в Украине будет экстремальной. Как прогнозируют синоптики, начало сентября будет жарким.

В то же время на востоке и юге страны в сентябре и октябре будет засуха -в первые два осенних месяца может выпасть не более 10 мм осадков.

Осенью погода будет очень контрастной. Как рассказал народный синоптик Леонид Горбань в своей книге, в сентябре и октябре будут жаркие дни и резкие перепады температуры.

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