Морозы и снегопад: синоптики предупредили о резкой смене погоды в Украине

Как прогнозируют синоптики, уже погода к концу октября будут заморозки и существенное похолодание.
Погода в Украине в первые дни осени сразу изменится. Как сообщают синоптики, "африканские" градусы сменит прохлада.
В четверг, 1 сентября, с приходом календарной осени по всей территории похолодает на несколько градусов. Синоптики обещают дожди в Ивано-Франковской и Черновицкой областях.
В пятницу, 2 сентября, похолодание продолжится. Дожди с грозами пройдут в Николаевской и Одесской областях.
В субботу, 3 сентября, дневные температуры будут колебаться в районе комфортных +20 градусов, а ночью на севере и западе Украины ртутные столбики упадут до +7. Осадки ожидаются в различных регионах страны.
В воскресенье, 4 сентября, вновь потеплеет на несколько градусов. Небольшие дожди прольются во Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновецкой, Ивано-Франсковской и Закарпатской областях.
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Как прогнозируют синоптики, уже погода к концу октября будут заморозки и существенное похолодание.
В ноябре погода покажет уже приход зимы. По прогнозу метеоресурсов, стоит ожидать мороз и снегопад.
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Погода на осінь
Погода восени в Україні буде екстремальною. Як прогнозують синоптики, початок вересня буде спекотним.
У той же час на сході і півдні країни у вересні і жовтні буде посуха - в перші два осінніх місяці може випасти не більше 10 мм опадів.
Восени погода буде дуже контрастною. Як розповів народний синоптик Леонід Горбань у своїй книзі, у вересні та жовтні будуть спекотні дні і різкі перепади температури.
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