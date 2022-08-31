Сильные морозы и постоянные ливни: синоптик предупредил об очень холодной осени

Погода в Украине / goodfon.ru

Погода в Украине этой осенью будет очень контрастной. Как рассказал народный синоптик Леонид Горбань в своей книге, в сентябре и октябре будут жаркие дни и резкие перепады температуры.

По его прогнозу, уже в ноябре стоит ждать первых морозов и пасмурных дней.

"Начало сентября будет теплым, солнечным, без осадков. С 14 сентября возможны небольшие дожди", - написал перед смертью народный синоптик Леонид Горбань в своей книге "Погода к 2030 году".

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Синоптик отмечает, что с 20-22 сентября, будет прохладно и пройдут дожди. В дальнейшем, до 29 сентября, солнца станет меньше, будет пасмурно, однако без осадков. К концу месяца возможны дожди.

Погода на октябрь

"В начале октября будет облачно и холодно, зальют дожди. Начиная с 4 октября, начнется второе "бабье лето", которое продлится до середины месяца", - говорит синоптик.

С 15 числа ожидается резкое похолодание. 18-20 октября будет пасмурно, холодно, а ночью возможны заморозки.

С 20 по 25 число ожидается незначительное потепление, без осадков, облачно с прояснениями.

С 26 октября и до конца месяца будет снова холодно, дождь с мокрым снегом, ночью – морозы.

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Погода на ноябрь

"Ноябрь не оставит шанса на тепло. 1-2 числа будет пасмурно, без осадков. С 3-7 ноября похолодает, дождь", - говорится в прогнозе.

Ночные морозы ожидаются в период с 8 по 12 число, без осадков. В середине месяца несколько потеплеет, однако возможны дожди.

С 15 по 20 ноября начнутся холода, однако будет сухо. А с 21 числа столбики термометров опустятся ниже нуля. 24-25 ноября возможен мокрый снег.

С 26 ноября и до конца осени будет морозно, облачно с прояснениями, однако без осадков.

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Погода на осень

Погода осенью в Украине будет экстремальной. Как прогнозируют синоптики, начало сентября будет жарким.

В то же время на востоке и юге страны в сентябре и октябре будет засуха - в первые два осенних месяца может выпасть не более 10 мм осадков.

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