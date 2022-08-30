Похолодает сильно: синоптик рассказала о погодном сюрпризе в последний день лета

Погода в Украине / goodfon.ru

Погода в Украине в последний день лета, 31 августа, будет жаркой. Как предупреждают синоптики, осень начнется с похолодания.

Синоптик Наталка Диденко пишет, что на юге и востоке Украины будет жарко, и несколько свежее на территории остальных областей.

Так, на западе и севере страны температура воздуха будет колебаться от +20 до +25 градусов. В центральных областях предполагается от +25 градусов в Винницкой области до +30 градусов в Днепре.

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В Полтавской и Черкасской области, а также Кропивницком +26 +28 градусов. В южных и восточных областях 31 августа все еще будет жарко, однако с 1 сентября даже там предполагается похолодание.

Осадков в последний день лета не предвидится.

В Киеве 31 августа в основном будет солнечно, а температура воздуха будет +22 +25 градусов.

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А вот первый день осени встретит украинцев значительными похолоданиями – температура воздуха днем опустится до +18+23 градусов, на юге и востоке до +23 +27 градусов.

"Осень в Украине тоже прекрасна, но мы соглашаемся заранее на любую погоду. Неважно, будет дождь или солнце, когда придет Победа. Мы знаем, что она будет", - резюмировала синоптик.

Погода на осень

Погода осенью в Украине будет экстремальной. Как прогнозируют синоптики, начало сентября будет жарким.

"Первая половина месяца должна быть теплая и почти без осадков, во второй половине - прохладнее, дожди, конец месяца холодный и "мокрый", - говорится в книге "Погода до 2030 года" народного синоптика Леонида Горбаня.

В то же время на востоке и юге страны в сентябре и октябре будет засуха - в первые два осенних месяца может выпасть не более 10 мм осадков.

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