Накроют ливни и будет греметь: синоптики рассказали, какой будет погода в последний летний день

Погода в Украине / goodfon.ru

Погода в Украине в предпоследний день лета будет неоднородной. На западе и юге прогнозируют дожди с грозами, на остальной территории будет сухо и жарко.

Так, в западных областях страны температура воздуха ночью ожидается на уровне +12…+17 градусов. Днем будет +22...+27 °C. В Ужгороде, Ивано-Франковске, Черновцах и Виннице прогнозируют дожди с грозами, местами град.

На севере страны столбики термометров ночью будут показывать +15...+17 градусов, днем +25...+28. Небольшая облачность, без осадков.

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В центральных регионах - облачно с прояснениями и сухо. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +15...+17 градусов, днем поднимется до +26...+31°C.

На востоке завтра облачно с прояснениями, без осадков. Ночная температура воздуха будет +15...+18 градусов, дневная +31...+33 °C

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В южных областях температура воздуха ночью ожидается на уровне +18...+23 градусов, а днем будет +31...+34 °C. В Одессе и Николаеве прогнозируют дожди с грозами, при этом столбики термометров будут показывать +29...+34°C.

В Киеве во вторник будет облачно. Температура воздуха ночью будет на уровне +16...+18, днем +26...+28°C.

30-31 августа на севере, в центре и большинстве западных, Донецкой, Херсонской, Запорожской, Одесской областях - чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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Погода на осень

Погода осенью в Украине будет экстремальной. Как прогнозируют синоптики, начало сентября будет жарким.

"Первая половина месяца должна быть теплая и почти без осадков, во второй половине - прохладнее, дожди, конец месяца холодный и "мокрый", - говорится в книге "Погода до 2030 года" народного синоптика Леонида Горбаня.

В то же время на востоке и юге страны в сентябре и октябре будет засуха - в первые два осенних месяца может выпасть не более 10 мм осадков.

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