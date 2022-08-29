Сильное похолодание и ливни с градом: синоптики назвали дату резкой смены погоды

Погода в Украине / goodfon.ru

Погода в Украине в последние дни августа решила показать невыносимую жару. Местами градусы доходили до +40.

Как сообщает синоптик Наталка Диденко, уже со 2 сентября в Украине существенно изменится погода.

Во вторник, 30 августа, в Украине стоит ждать еще жаркой погоды.

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В западной и северной части страны ожидается относительно комфортная температура воздуха от +23 до +28 градусов, а на остальных территориях +27+32 градуса.

На востоке будет от +30 до +33 градусов. Стоит ждать дождей и небольшого града.

30 августа в Киеве будет наблюдаться сухая и жаркая погода до +26+27 градусов.

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"С 31 августа по 2 сентября свежие воздушные массы будут вытеснять из Украины жару: температура днем будет достигать +17 +22 градусов, а на востоке на юг прогнозируется в пределах +20 +27 градусов", - сообщила синоптик.

По словам синоптиков, сильных осадков в Украине стоит ожидать уже к середине сентября.

Погода на осень

Погода осенью в Украине будет экстремальной. Как прогнозируют синоптики, начало сентября будет жарким.

"Первая половина месяца должна быть теплая и почти без осадков, во второй половине - прохладнее, дожди, конец месяца холодный и "мокрый", - говорится в книге "Погода до 2030 года" народного синоптика Леонида Горбаня.

В то же время на востоке и юге страны в сентябре и октябре будет засуха - в первые два осенних месяца может выпасть не более 10 мм осадков.

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