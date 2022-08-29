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Идет мощное похолодание: синоптики предупредили о ливнях и граде всю неделю

29 августа 2022, 03:10

Осадки с грозами накроют всю Украину, а в начале сентября похолодает.

погода, погода в украине
Погода в Украине / goodfon.ru

Погода в Украине на этой неделе ожидается дождливой и с серьезным похолоданием. Как сообщают синоптики, осень напомнит о себе в первые же дни сентября.

Погода на 29 августа

По словам синоптиков Укргидрометцнтра, на половине территории Украины ожидаются дожди с грозами. Осадки накроют Львов, Ивано-Франковск, Ужгород, Черновцы, Хмельницкий, Тернополь, Житомир, Ровно, Луцк.

Температура воздуха будет колебаться в пределах - +14…+18, днем - +27…+33.

Видео дня

На остальной территории - без осадков с температурой днем +31…+34, ночью - +16…+19. Жарче всего будет в Запорожье - до +34.

Погода на 30 августа

Осадки с грозами перекочует ближе к центру и зацепят не только Ужгород, Ивано-Франковск, Черновцы, но и Винницу, Черкассы, Кропивницкий, Николаев, Одессу.

В дождливых регионах будет чуть холоднее - +23…+27, ночью - +13…+17. На всей остальной территории - без осадков. Температурный режим останется в тех же пределах, что и днем ранее. В Запорожье снова будет жарко до +34.

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Погода на 31 августа

Дождь с грозами и градом переберется на большую часть территории Украины, захватив Днепр, Полтаву, Николаев и Херсон, при этом оставит в покое Львов, Луцк и Ровно.

На западе будет холоднее, чем в других регионах, а Запорожье будет бить температурный рекорд с +34 третий день подряд.

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Погода на 1 сентября

В первый день осени дождь будет лить по всей Украине. Небольшой ливень будет наблюдаться на западе - во Львове, Черновцах, Ивано-Франковске и Львове, в Полтаве и в Сумах, грозы присоединяться к осадкам на юге - Крым, Херсон, Николаев, Одесса и на востоке – Луганск, Донецк, Харьков.

Не обойдут осадки и Запорожье,здесь также ожидается дождь с грозой. Максимальная температура днем достигнет +29, местами до +21. Ночью - в пределах +11…+17 в зависимости от региона.

Идет мощное похолодание: синоптики предупредили о ливнях и граде всю неделю

Погода на осень

Погода осенью в Украине будет экстремальной. Как прогнозируют синоптики, начало сентября будет жарким.

"Первая половина месяца должна быть теплая и почти без осадков, во второй половине - прохладнее, дожди, конец месяца холодный и "мокрый", - говорится в книге "Погода до 2030 года" народного синоптика Леонида Горбаня.

В то же время на востоке и юге страны в сентябре и октябре будет засуха - в первые два осенних месяца может выпасть не более 10 мм осадков.

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