Украину ждет сильнейший снегопад и похолодание: синоптики озвучили неприятный прогноз на осень

Погода во второй половине осени будет неустойчивой с чередованием теплых и холодных воздушных масс.
Погода в Украине ожидается теплая и засушливая в первый месяц осени.
Как сообщают специалисты Украинского гидрометеорологического института при поддержке Украинского гидрометцентра и Наталья Птуха, средняя за сезон температура воздуха может быть на один градус выше, чем в последние десятилетия.
"Теплая сухая погода будет характерна особенно в первой половине осени. Постепенно продолжительность дня будет сокращаться, температура воздуха, особенно ночами, будет падать, расти количество заливов арктического воздуха и, соответственно, туманов, пасмурных дней, заморозков. Возможно образование гололеда и даже снегопадов, прежде всего - Карпатах", - сообщают синоптики.
Погода во второй половине этой поры будет неустойчивой с чередованием теплых и холодных воздушных масс.
"Мировые прогностические центры сообщают о том, что в конце ноября - в начале зимы, над Европы и Украиной возможны заливы холодного арктического воздуха, как это было в 2019, 2020, 2021 годах. Этот период на значительных территориях был самым холодным на протяжении года. Это же может наблюдаться и в 2022 году", - добавили синоптики.
Погода на сентябрь
По прогнозу синоптиков, в первой половине сентября 2022 года в большинстве регионов Украины сохранится летняя погода, хотя и будет намного холоднее, чем в третьей декаде последнего летнего месяце.
Средняя месячная температура будет примерно на 1-1,5 градусов выше климатической нормы.
"В южных и восточных областях возможен дефицит осадков, а на западе страны ожидается, наконец, долгожданная влага", - прогнозируют украинские синоптики.
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Погода на осень
Погода осенью в Украине будет экстремальной. Как прогнозируют синоптики, начало сентября будет жарким.
"Первая половина месяца должна быть теплая и почти без осадков, во второй половине - прохладнее, дожди, конец месяца холодный и "мокрый", - говорится в книге "Погода до 2030 года" народного синоптика Леонида Горбаня.
В то же время на востоке и юге страны в сентябре и октябре будет засуха - в первые два осенних месяца может выпасть не более 10 мм осадков.
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