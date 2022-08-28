Украину ждет сильнейший снегопад и похолодание: синоптики озвучили неприятный прогноз на осень

Погода в Украине / goodfon.ru

Погода в Украине ожидается теплая и засушливая в первый месяц осени.

Как сообщают специалисты Украинского гидрометеорологического института при поддержке Украинского гидрометцентра и Наталья Птуха, средняя за сезон температура воздуха может быть на один градус выше, чем в последние десятилетия.

"Теплая сухая погода будет характерна особенно в первой половине осени. Постепенно продолжительность дня будет сокращаться, температура воздуха, особенно ночами, будет падать, расти количество заливов арктического воздуха и, соответственно, туманов, пасмурных дней, заморозков. Возможно образование гололеда и даже снегопадов, прежде всего - Карпатах", - сообщают синоптики.

Видео дня

Погода во второй половине этой поры будет неустойчивой с чередованием теплых и холодных воздушных масс.

"Мировые прогностические центры сообщают о том, что в конце ноября - в начале зимы, над Европы и Украиной возможны заливы холодного арктического воздуха, как это было в 2019, 2020, 2021 годах. Этот период на значительных территориях был самым холодным на протяжении года. Это же может наблюдаться и в 2022 году", - добавили синоптики.

Погода на сентябрь

По прогнозу синоптиков, в первой половине сентября 2022 года в большинстве регионов Украины сохранится летняя погода, хотя и будет намного холоднее, чем в третьей декаде последнего летнего месяце.

Средняя месячная температура будет примерно на 1-1,5 градусов выше климатической нормы.

"В южных и восточных областях возможен дефицит осадков, а на западе страны ожидается, наконец, долгожданная влага", - прогнозируют украинские синоптики.

Читайте такжеПриметы на 29 августа: какие 3 вещи нужно сделать на Ореховый спас, чтобы удачу привлечь в дом

Погода на осень

Погода осенью в Украине будет экстремальной. Как прогнозируют синоптики, начало сентября будет жарким.

"Первая половина месяца должна быть теплая и почти без осадков, во второй половине - прохладнее, дожди, конец месяца холодный и "мокрый", - говорится в книге "Погода до 2030 года" народного синоптика Леонида Горбаня.

В то же время на востоке и юге страны в сентябре и октябре будет засуха - в первые два осенних месяца может выпасть не более 10 мм осадков.

Читайте также: