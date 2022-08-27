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Накроют грозы и будет заливать Украину: синоптики назвали дату циклона

27 августа 2022, 03:10

Температура воздуха в этих регионах составит 29-33 градуса.

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Погода в Украине / goodfon.ru

Погода в Украине на выходных будет выше 30 градусов, однако в некоторых регионах возможны дожди с грозами.

Как сообщает Укргидрометцентр, в субботу, 27 августа, ситуация существенно не изменится, и погода будет такой же, однако в некоторых северных областях столбики термометров могут подняться до 34 градусов.

В воскресенье, 28 августа, в западных и северных областях ожидается солнечная погода без осадков. Температура воздуха в этих регионах составит 29-33 градуса.

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Однако другую часть Украины, а именно центральные, восточные и южные области, накроют дожди с грозами. Впрочем, на температуру воздуха это совсем не повлияет – она так же будет колебаться от 30 до 35 градусов.

26-28 августа в северных, центральных, Донецкой, Харьковской, Волынской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, 28 августа и Львовской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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Погода на осень

Погода осенью в Украине будет экстремальной. Как прогнозируют синоптики, начало сентября будет жарким.

"Первая половина месяца должна быть теплая и почти без осадков, во второй половине - прохладнее, дожди, конец месяца холодный и "мокрый", - говорится в книге "Погода до 2030 года" народного синоптика Леонида Горбаня.

В то же время на востоке и юге страны в сентябре и октябре будет засуха - в первые два осенних месяца может выпасть не более 10 мм осадков.

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