Осень нагрянет быстро: синоптик назвала дату ощутимого похолодания в Украине

Погода в Украине / goodfon.ru

Погода в Украине к концу лета продемонстрировала жаркие градусы. Как отмечают синоптики, в субботу, 27 августа, столбики термометров поднимутся до +28 +33 градусов.

Синоптик Наталка Диденко в своем прогнозе сообщила, что сейчас в Украине можно любоваться массовой миграцией прекрасных бабочек "Адмирал". По мере снижения температуры, эта возможность пропадет.

В субботу немного прохладнее будет в Ровенской и Житомирской областях - +24 +28 градусов.

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В большинстве областей Украины 27 августа будет без осадков, дожди местами пройдут в центральных областях, коснутся Донецкой и Луганской областей.

На востоке и юго-востоке продолжит дуть сильный юго-восточный ветер, который создает благоприятные условия для шторма в море даже в южной прибрежной части.

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В Киеве в субботу прогнозируется сухая погода, в дневные часы воздух прогреется до +30 градусов. В воскресенье в столице вероятны локальные дожди, но жару они не собьют.

Синоптик предупредила, что 31 августа - 1 сентября в Украине ощутимо похолодает.

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Погода на осень

Погода осенью в Украине будет экстремальной. Как прогнозируют синоптики, начало сентября будет жарким.

"Первая половина месяца должна быть теплая и почти без осадков, во второй половине - прохладнее, дожди, конец месяца холодный и "мокрый", - говорится в книге "Погода до 2030 года" народного синоптика Леонида Горбаня.

В то же время на востоке и юге страны в сентябре и октябре будет засуха - в первые два осенних месяца может выпасть не более 10 мм осадков.

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