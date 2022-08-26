Африканская жара атакует: синоптик назвала самый жаркий день

Погода в Украине / goodfon.ru

Погода в Украине к конце лета решила показать всю свою прелесть. Невероятная африканская жара ворвалась незаметно.

Синоптик Наталка Диденко рассказала, сколько еще в Украине продержится сухая погода.

В пятницу, 26 августа, жара в Украине продолжится, в течение дня ожидается +29… +34 градуса.

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Диденко отметила, что в пятницу дожди с грозами пройдут местами в южной части страны. В Херсонской и Николаевской областях во второй половине дня возможны сильные ливни с градом. На остальной территории будет сухая погода.

Также синоптик предупредила о шквальных порывах ветра до 20 метров в секунду, которые ожидаются в восточных регионах, на значительной части юга Украины, в Днепропетровской, Полтавской и Черкасской областях.

В Киеве будет солнечно и сухо. Максимальные температурные значения прогнозируются в районе +33 градусов.

Уже с 31 августа, 1-2 сентября температура начнет понижаться в большей части страны.

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Погода на осень

Погода осенью в Украине будет экстремальной. Как прогнозируют синоптики, начало сентября будет жарким.

"Первая половина месяца должна быть теплая и почти без осадков, во второй половине - прохладнее, дожди, конец месяца холодный и "мокрый", - говорится в книге "Погода до 2030 года" народного синоптика Леонида Горбаня.

В то же время на востоке и юге страны в сентябре и октябре будет засуха - в первые два осенних месяца может выпасть не более 10 мм осадков.

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