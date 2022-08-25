Налетят мощные ливни и похолодает: синоптики назвали дату смены погоды в Украине

С 27 августа метеорологическая ситуация будет другой.
Погода в Украине сейчас преобладает сухая и довольно жаркая. Столбик термометра кое-где достигает отметки +35 градусов. Как прогнозируют синоптики, уже скоро к нам придут ливни с грозами.
Синоптик Стас Щедрин предупредил, что до 27 августа по всей территории страны будет наблюдаться сухая летняя погода.
"В большинстве регионов ожидается жара и солнце. Температура днем будет колебаться от +29 до +35 градусов в зависимости от области, а ночью будет опускаться до +14 +22 градусов", - сообщил он.
Читайте такжеПриметы на 27 августа: какие 5 вещей нельзя делать, чтобы не попасть в неприятности
Похолодание и ливни
С 27 августа метеорологическая ситуация будет другой. На смену безоблачной погоде придут ливни с грозами, которые будут идти с востока на запад.
"До 27 августа по всей Украине сохранится сухая летняя погода, в большинстве областей будет преобладать жаркая и малооблачная погода, температура будет колебаться в пределах от +29 до +35, а уже с 27 числа придут ливни с грозами", - написал синоптик.
Читайте такжеПриметы на 26 августа: названы 5 запретов, которые запрещено нарушать
Погода на осень
Погода осенью в Украине будет экстремальной. Как прогнозируют синоптики, начало сентября будет жарким.
"Первая половина месяца должна быть теплая и почти без осадков, во второй половине - прохладнее, дожди, конец месяца холодный и "мокрый", - говорится в книге "Погода до 2030 года" народного синоптика Леонида Горбаня.
В то же время на востоке и юге страны в сентябре и октябре будет засуха - в первые два осенних месяца может выпасть не более 10 мм осадков.
Читайте также:
- Самая вкусная шарлотка из 3 ингредиентов на скорую руку: простой рецепт и секрет приготовления
- Обалденный томатный сок на зиму: 3 превосходно вкусных и простых рецепта
- Идеальная закуска из лаваша с простой начинкой: самый вкусный рецепт