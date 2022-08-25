Налетят мощные ливни и похолодает: синоптики назвали дату смены погоды в Украине

Погода в Украине / goodfon.ru

Погода в Украине сейчас преобладает сухая и довольно жаркая. Столбик термометра кое-где достигает отметки +35 градусов. Как прогнозируют синоптики, уже скоро к нам придут ливни с грозами.

Синоптик Стас Щедрин предупредил, что до 27 августа по всей территории страны будет наблюдаться сухая летняя погода.

"В большинстве регионов ожидается жара и солнце. Температура днем будет колебаться от +29 до +35 градусов в зависимости от области, а ночью будет опускаться до +14 +22 градусов", - сообщил он.

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Похолодание и ливни

С 27 августа метеорологическая ситуация будет другой. На смену безоблачной погоде придут ливни с грозами, которые будут идти с востока на запад.

"До 27 августа по всей Украине сохранится сухая летняя погода, в большинстве областей будет преобладать жаркая и малооблачная погода, температура будет колебаться в пределах от +29 до +35, а уже с 27 числа придут ливни с грозами", - написал синоптик.

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Погода на осень

Погода осенью в Украине будет экстремальной. Как прогнозируют синоптики, начало сентября будет жарким.

"Первая половина месяца должна быть теплая и почти без осадков, во второй половине - прохладнее, дожди, конец месяца холодный и "мокрый", - говорится в книге "Погода до 2030 года" народного синоптика Леонида Горбаня.

В то же время на востоке и юге страны в сентябре и октябре будет засуха - в первые два осенних месяца может выпасть не более 10 мм осадков.

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