Проливные дожди и резкое похолодание: синоптики назвали дату холодины

Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине в конце августа решила порадовать жарой. Как прогнозируют синоптики, в сентябре украинцев ждет существенное похолодание.

По данным ресурса wisemeteo.com осень стартует в Украине с с дождей.

1 сентября столбики покажут 22 градуса, но уже через день почти во всех областях снова засияет яркое солнышко, а воздух прогреется до 29 градусов.

Синоптики предупреждают, что первые недели сентября осень будет бороться с летом. Также будут наблюдаться и температурные качели, с резкими скачками с жары в холод.

7 сентября ожидают похолодание до +18 градусов, а 10 сентября температура поднимется до +20 градусов.

Самый холодный день сентября в Киеве, по прогнозу синоптиков ресурса, ожидают 20 сентября. Тогда температура воздуха в столице будет минимально низкой - всего 9 градусов. Ночью же будет не больше 6 градусов. Теплее всего будет 3 сентября - синоптики в этот день обещают ясную погоду и +29 градусов.

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В сентябре прогнозируют лишь несколько ясных и солнечных дней.

Погода на осень

Погода осенью в Украине будет экстремальной. Как прогнозируют синоптики, начало сентября будет жарким.

"Первая половина месяца должна быть теплая и почти без осадков, во второй половине - прохладнее, дожди, конец месяца холодный и "мокрый", - говорится в книге "Погода до 2030 года" народного синоптика Леонида Горбаня.

В то же время на востоке и юге страны в сентябре и октябре будет засуха - в первые два осенних месяца может выпасть не более 10 мм осадков.

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