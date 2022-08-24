Сильнейшая жарища и погодный сюрприз: синоптики предупредили о мощной атаке африканской жары

В Киеве 25 августа прогнозируется сухая солнечная погода.
Погода в Украине к концу августа разгулялась. Синоптики предупредили о настоящем пекле, которое продлится не так долго.
Так, 25 августа по всей стране будет сухо и солнечно. Столбики термометров поднимутся до +28 +33 градусов, в Луганской области аж до +35.
По прогнозу синоптика Наталки Диденко, прохладнее всего в четверг будет в Карпатах - +16 +22 градуса.
Ветер восточный, юго-восточный, 5-12 метров в секунду. В восточных областях и южной части Украины порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду.
"При жаркой сухой погоде ожидаются суховеи и перенос пылевых частиц с поверхности земли на большие расстояния", - предупредила Диденко.
В Киеве 25 августа прогнозируется сухая солнечная погода, столбики термометров покажут 30-33 градуса тепла.
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Погода на осень
Погода осенью в Украине будет экстремальной. Как прогнозируют синоптики, начало сентября будет жарким.
"Первая половина месяца должна быть теплая и почти без осадков, во второй половине - прохладнее, дожди, конец месяца холодный и "мокрый", - говорится в книге "Погода до 2030 года" народного синоптика Леонида Горбаня.
В то же время на востоке и юге страны в сентябре и октябре будет засуха - в первые два осенних месяца может выпасть не более 10 мм осадков.
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