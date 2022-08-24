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В Украину идут сплошные дожди и холодрыга: синоптики дали опасный прогноз на осень

24 августа 2022, 03:40

По данным синоптиков, прохлада наступит с первых же дней сезона.

погода в Украине
Погода в Украине / goodfon.ru

Погода в Украине в сентябре сразу продемонстрирует осень. По предварительным прогнозам синоптиков, ожидаются низкая температура, пасмурность и много дождей.

По данным ресурса Gismeteo, первые дни сентября будут по-летнему теплыми, а уже с 5-го числа температура снизится ниже +20, начнутся дожди.

Далее осадки будут чуть ли не ежедневно, а температура будет колебаться от +10 до +17 градусов, с временным повышением до +19 +23 во второй половине месяца.

По данным метеорологического сервиса ventusky, прохлада наступит с первых же дней сезона.

На западе Украины сентябрь начнется при температуре 14-16 выше нуля.

В центральных областях следует ожидать 16-18 градусов тепла.

На востоке и севере будет 15-17 градусов.

Летняя погода сохранится только в южных областях, где местами будет доходить до +28 градусов Цельсия.

прогноз на осень

Погода на осень

Погода осенью в Украине будет экстремальной. Как прогнозируют синоптики, начало сентября будет жарким.

"Первая половина месяца должна быть теплая и почти без осадков, во второй половине - прохладнее, дожди, конец месяца холодный и "мокрый", - говорится в книге "Погода до 2030 года" народного синоптика Леонида Горбаня.

В то же время на востоке и юге страны в сентябре и октябре будет засуха - в первые два осенних месяца может выпасть не более 10 мм осадков.

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