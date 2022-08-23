Налетит похолодание и шторм: синоптики предупредили о мощной непогоде

Погода в Украине / goodfon.ru

Погода в Украине в ближайшие дни ожидается облачная и с ночным похолоданием.

Как прогнозируют синоптик, днем на Закарпатье и Прикарпатье прогнозируются кратковременные дожди и грозы.

В Украине на День Независимости будет небольшая облачность, без осадков.

Ветер преимущественно восточный, скорость которого составит 7-12 м/с.

При этом днем в восточных и юго-восточных областях прогнозируются порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит +15 +20 градусов, а в южной и восточной частях страны местами до +22.

Днем температура воздуха будет колебаться от +29 +34 градусов, а в западных областях +26 +31.

В Карпатах и горах Крыма ночью +11 +16, а днем +20 +25 градусов.

Погода на осень

Погода осенью в Украине будет экстремальной. Как прогнозируют синоптики, начало сентября будет жарким.

"Первая половина месяца должна быть теплая и почти без осадков, во второй половине - прохладнее, дожди, конец месяца холодный и "мокрый", - говорится в книге "Погода до 2030 года" народного синоптика Леонида Горбаня.

В то же время на востоке и юге страны в сентябре и октябре будет засуха - в первые два осенних месяца может выпасть не более 10 мм осадков.

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