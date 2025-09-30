Наводнение в Одессе: дороги затоплены "озерами", общественный транспорт стоит

Кратко:
- В Одессе ливень подтопил улицы и остановил транспорт
- Выпала почти месячная норма осадков - 41,5 мм
Одессу накрыл мощный ливень, который вызвал подтопление улиц и перебои в работе транспорта. Из-за отключения светофоров и затрудненного движения на нескольких маршрутах электротранспорт временно прекратил курсирование или сократил путь.
По данным синоптиков, до конца дня в городе сохранится северо-восточный ветер 15-17 м/с, а количество осадков может достичь критерия сильного - 50-79 мм. Уже по состоянию на 12:00 в Одессе зафиксировано 41,5 мм осадков, что почти равно средней месячной норме.
"Коммунальные службы начали готовить систему водоотведения еще с вечера накануне", - сообщил директор Департамента городского хозяйства Леонид Гребенюк.
Непогода вызвала подтопление отдельных улиц. В усиленном режиме работают коммунальщики, спасатели и ГСЧС: осуществляется откачка воды и очистка ливнеприемников. Водителей просят не оставлять автомобили возле решеток дождеприемников, чтобы не мешать работе спецтехники.
Мэрия призвала одесситов и гостей города ограничить передвижение, особенно пожилым людям, детям и беременным женщинам. Также жителей просят не парковать машины под деревьями и линиями электропередач и быть внимательными во время передвижения по улицам - из-за сильного ветра возможно падение веток и кабелей.
В ГСЧС уточнили, что непогода затронула и область: в нескольких районах подтоплены частные дома, подвалы и дороги. Специалисты работают на шести локациях - четыре в Одессе и две в Черноморске.
"Во время сильных дождей избегайте пребывания на улице - особенно на автотранспорте и помните: безопасность превыше всего", - отметили в ГСЧС.
Смотрите видео непогоды в Одессе
Об источнике: ГСЧС
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сферах гражданской защиты, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и предотвращения их возникновения, ликвидации чрезвычайных ситуаций, спасательного дела, тушения пожаров, пожарной и техногенной безопасности, деятельности аварийно-спасательных служб, профилактики травматизма непроизводственного характера, а также гидрометеорологической деятельности, пишет Википедия.
