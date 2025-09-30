Наводнение в Одессе: дороги затоплены "озерами", общественный транспорт стоит

Коммунальщики и спасатели откачивают воду и очищают ливнеприемники в подтопленных районах Одессы.

Сильный дождь подтопил частные дома и дороги в Одесской области / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Кратко:

В Одессе ливень подтопил улицы и остановил транспорт

Выпала почти месячная норма осадков - 41,5 мм

Одессу накрыл мощный ливень, который вызвал подтопление улиц и перебои в работе транспорта. Из-за отключения светофоров и затрудненного движения на нескольких маршрутах электротранспорт временно прекратил курсирование или сократил путь.

По данным синоптиков, до конца дня в городе сохранится северо-восточный ветер 15-17 м/с, а количество осадков может достичь критерия сильного - 50-79 мм. Уже по состоянию на 12:00 в Одессе зафиксировано 41,5 мм осадков, что почти равно средней месячной норме.

"Коммунальные службы начали готовить систему водоотведения еще с вечера накануне", - сообщил директор Департамента городского хозяйства Леонид Гребенюк.

Непогода вызвала подтопление отдельных улиц. В усиленном режиме работают коммунальщики, спасатели и ГСЧС: осуществляется откачка воды и очистка ливнеприемников. Водителей просят не оставлять автомобили возле решеток дождеприемников, чтобы не мешать работе спецтехники.

Мэрия призвала одесситов и гостей города ограничить передвижение, особенно пожилым людям, детям и беременным женщинам. Также жителей просят не парковать машины под деревьями и линиями электропередач и быть внимательными во время передвижения по улицам - из-за сильного ветра возможно падение веток и кабелей.

В ГСЧС уточнили, что непогода затронула и область: в нескольких районах подтоплены частные дома, подвалы и дороги. Специалисты работают на шести локациях - четыре в Одессе и две в Черноморске.

"Во время сильных дождей избегайте пребывания на улице - особенно на автотранспорте и помните: безопасность превыше всего", - отметили в ГСЧС.

Смотрите видео непогоды в Одессе

Одесса / Фото: Скриншот

Погода в Украине - новости по теме

Как писал Главред, в понедельник, 29 сентября, Черногорский хребет в Карпатах засыпало снегом. Температура воздуха составляет -3°С.

Тем временем народный синоптик Станислав Щедрин рассказал, что Украину ждет бабье лето и долгожданное потепление.

Напомним, в течение новой рабочей недели, с 29 сентября по 5 октября, в Украине ожидается неустойчивая погода. Возможны резкие перепады температуры и дожди.

