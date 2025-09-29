Дожди и штормовой ветер: в Украине заметно испортится погода

Вы узнаете:
- Какой будет погода 30 сентября
- Где пройдут дожди в последний день сентября
Погода в Украине 30 сентября будет облачной. Дожди ожидаются почти по всей территории. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, дожди пройдут в западных областях, на севере Украины (кроме Сумщины), в Винницкой, Черкасской, Одесской, Николаевской, местами в Херсонской области, в Приазовье, в Кропивницком с районами. На остальной территории - без осадков.
Во вторник на Левобережье ожидается +11...+17℃, а на Правобережье - +7...+12℃.
Также 30 сентября почти по всей Украине ожидается порывистый ветер со штормовыми порывами.
"Укутывайте горло и шею тепло)", - рекомендует Диденко.
Погода в Киеве 30 сентября
В Киеве 30 сентября будет преобладать облачная влажная погода с температурой воздуха +10...+12℃. Диденко предупреждает киевлян и гостей столицы о сильном ветре.
"Будьте внимательны вблизи билбордов, старых ветвистых деревьев, выбирайте безопасные места для парковки автомобилей", - добавила синоптик.
Погода в Украине - новости по теме
Напомним, в течение новой рабочей недели, с 29 сентября по 5 октября, в Украине ожидается неустойчивая погода. Возможны резкие перепады температуры и дожди.
Как писал Главред, в понедельник, 29 сентября, Черногорский хребет в Карпатах засыпало снегом. Температура воздуха составляет -3°С.
Тем временем народный синоптик Станислав Щедрин рассказал, что Украину ждет бабье лето и долгожданное потепление.
Читайте также:
- Дождей станет больше: какие области Украины накроют сильные осадки
- Мощность резко выросла: Украину атаковала "красная" магнитная буря
- Будут лить сильные дожди и влупит +2: названы регионы, которые накроет похолодание
О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред