Дождей станет больше: какие области Украины накроют сильные осадки

Вы узнаете:
- Какой будет погода в Украине в воскресенье, 28 сентября
- Где будут идти дожди
- Какой будет температура воздуха
Погода в Украине в воскресенье, 28 сентября, отметится дождями. В этот день атмосферный фронт принесет дожди в северную часть нашего государства.
В понедельник, 29 сентября, дождей станет больше. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.
"Однако завтра, 28-го сентября, все же, кроме севера, будет преобладать сухая погода. С температурой воздуха не очень просто. Заморозки пока угомонятся, хотя в ночные часы - все равно холодяка", - отметила она.
В воскресенье из-за холодного атмосферного фронта как раз в зоне осадков будет холоднее всего.
"Такой язычок низкой температуры воздуха вытянется от Сумщины-Черниговщины через Киевскую область до Тернопольщины. Ну, и так же холоднее всего будет в Карпатах. В этой влажной облачной зоне днем ожидается холодная погода с температурой воздуха лишь +9...+12 градусов. На остальной территории Украины завтра воздух прогреется до +12...+16, на юге до +14...+18 градусов", - говорится в сообщении.
Погода в Киеве 28 сентября
В Киеве в воскресенье увеличится облачность, местами пройдет дождь.
Ночью будет холодно, ожидается температура +5...+8 градусов, но уже без заморозков, а в течение дня около +10...+12 градусов.
Погода в Украине - последние новости
Как ранее сообщал Главред, ударят заморозки -3 - в каких областях Украины будет похолодание. Похолодание с заморозками накроет ряд регионов, а кое-где будут дожди.
Также ранее сообщалось, что Украину накроют заморозки - стала известна дата сильного похолодания. Похолодание накроет большую часть Украины - украинцам выдали важное предупреждение.
Напомним, в Украине ударит мороз и будут лить дожди - синоптики предупредили о непогоде. Во многих областях синоптики объявили штормовое предупреждение.
Вас также может заинтересовать:
- Почему у кур выпадают перья: 5 причин проблемы и как исправить ситуацию
- Сложная загадка для самых сообразительных: где ошибка на рисунке
- Можно ли есть ягоды и фрукты, которые растут на кладбище: священник ответил
О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред