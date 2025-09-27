Дождей станет больше: какие области Украины накроют сильные осадки

Похолодание с дождями накроет наше государство - украинцам сказали, к чему готовиться.

https://glavred.info/synoptic/dozhdey-stanet-bolshe-kakie-oblasti-ukrainy-nakroyut-silnye-osadki-10701752.html Ссылка скопирована

Погода в Украине - дождей станет больше/ фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какой будет погода в Украине в воскресенье, 28 сентября

Где будут идти дожди

Какой будет температура воздуха

Погода в Украине в воскресенье, 28 сентября, отметится дождями. В этот день атмосферный фронт принесет дожди в северную часть нашего государства.

В понедельник, 29 сентября, дождей станет больше. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

видео дня

"Однако завтра, 28-го сентября, все же, кроме севера, будет преобладать сухая погода. С температурой воздуха не очень просто. Заморозки пока угомонятся, хотя в ночные часы - все равно холодяка", - отметила она.

В воскресенье из-за холодного атмосферного фронта как раз в зоне осадков будет холоднее всего.

"Такой язычок низкой температуры воздуха вытянется от Сумщины-Черниговщины через Киевскую область до Тернопольщины. Ну, и так же холоднее всего будет в Карпатах. В этой влажной облачной зоне днем ожидается холодная погода с температурой воздуха лишь +9...+12 градусов. На остальной территории Украины завтра воздух прогреется до +12...+16, на юге до +14...+18 градусов", - говорится в сообщении.

Погода в Украине 28 сентября/ meteoprog

Погода в Киеве 28 сентября

В Киеве в воскресенье увеличится облачность, местами пройдет дождь.

Ночью будет холодно, ожидается температура +5...+8 градусов, но уже без заморозков, а в течение дня около +10...+12 градусов.

Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Наталия Диденко/ Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, ударят заморозки -3 - в каких областях Украины будет похолодание. Похолодание с заморозками накроет ряд регионов, а кое-где будут дожди.

Также ранее сообщалось, что Украину накроют заморозки - стала известна дата сильного похолодания. Похолодание накроет большую часть Украины - украинцам выдали важное предупреждение.

Напомним, в Украине ударит мороз и будут лить дожди - синоптики предупредили о непогоде. Во многих областях синоптики объявили штормовое предупреждение.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред