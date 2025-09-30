Засыпает снегом и ударил мороз -3°C: где в Украине бушует сильная непогода

Вы узнаете:
- Где в Украине выпал снег и ударил мороз
- Какой будет погода30 сентября
Хоть на календаре еще сентябрь, в Карпатах уже зима. Второй день подряд горы засыпает снегом, а температура воздуха упала ниже нуля. Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области.
Спасатели отметили, что горы стремительно перешли в зимний режим.
"Падает снег, температура ниже нуля, это делает условия особенно опасными для туристов. По состоянию на 09:00 30.09.2025 на г. Поп Иван: облачно, снег, ветер северный 4 м/с, температура воздуха -3°C", - говорится в сообщении.
В ГСЧС туристам напоминают, что такие погодные условия значительно затрудняют передвижение и могут быть опасными для здоровья и жизни.
Из-за внезапного похолодания, дождей, сильного ветра и тумана существует опасность заблудиться, получить травму или переохладиться.
Спасатели рекомендуют перед выходом в горы придерживаться следующих правил:
- проверять прогноз погоды;
- избегать походов в одиночку и сложными маршрутами;
- иметь с собой теплую одежду, запас еды и заряженный телефон;
- передать информацию родным о своем маршруте;
- установить мобильное приложение на телефон "Спасение в горах".
"Помните: горы прекрасны, но и опасны. Берегите себя!", - отметили в ГСЧС.
Погода на 30 сентября
Во вторник, 30 сентября, в Украине будет мокро и холодно. Практически по всей стране, за исключением восточных областей, пройдут дожди.
Столбики термометров днем покажут +10°...+13°, на юге и в Закарпатской области - до +14°...+16°.
