Засыпает снегом и ударил мороз -3°C: где в Украине бушует сильная непогода

Марина Фурман
30 сентября 2025, 13:23
Карпаты стремительно перешли в зимний режим.
В Карпатах настоящая зима / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Вы узнаете:

  • Где в Украине выпал снег и ударил мороз
  • Какой будет погода30 сентября

Хоть на календаре еще сентябрь, в Карпатах уже зима. Второй день подряд горы засыпает снегом, а температура воздуха упала ниже нуля. Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области.

Спасатели отметили, что горы стремительно перешли в зимний режим.

"Падает снег, температура ниже нуля, это делает условия особенно опасными для туристов. По состоянию на 09:00 30.09.2025 на г. Поп Иван: облачно, снег, ветер северный 4 м/с, температура воздуха -3°C", - говорится в сообщении.

В ГСЧС туристам напоминают, что такие погодные условия значительно затрудняют передвижение и могут быть опасными для здоровья и жизни.

Из-за внезапного похолодания, дождей, сильного ветра и тумана существует опасность заблудиться, получить травму или переохладиться.

Спасатели рекомендуют перед выходом в горы придерживаться следующих правил:

  • проверять прогноз погоды;
  • избегать походов в одиночку и сложными маршрутами;
  • иметь с собой теплую одежду, запас еды и заряженный телефон;
  • передать информацию родным о своем маршруте;
  • установить мобильное приложение на телефон "Спасение в горах".

"Помните: горы прекрасны, но и опасны. Берегите себя!", - отметили в ГСЧС.

    Погода в Карпатах фото: ГСЧС
    Погода в Карпатах фото: ГСЧС
    Погода в Карпатах фото: ГСЧС
    Погода в Карпатах фото: ГСЧС

Погода на 30 сентября

Во вторник, 30 сентября, в Украине будет мокро и холодно. Практически по всей стране, за исключением восточных областей, пройдут дожди.

Столбики термометров днем покажут +10°...+13°, на юге и в Закарпатской области - до +14°...+16°.

Прогноз погоды на 30 сентября / фото: meteoprog

Напомним, Главред писал, что в течение новой рабочей недели, с 29 сентября по 5 октября, в Украине ожидается неустойчивая погода. Возможны резкие перепады температуры и дожди.

Тем временем синоптик Наталья Диденко сообщила, что погода в Украине в первый день октября будет не просто холодной, а очень холодной.

Недавно народный синоптик Станислав Щедрин рассказал, что Украину ждет бабье лето и долгожданное потепление.

Об источнике: ГСЧС

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сферах гражданской защиты, защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и предотвращения их возникновения, ликвидацию чрезвычайных ситуаций, спасательного дела, тушение пожаров, пожарную и техногенную безопасность, деятельность аварийно-спасательных служб, профилактику травматизма непроизводственного характера, а также гидрометеорологической деятельности, пишет Википедия.

