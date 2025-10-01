Трагедия в Одессе: масштабный потоп унёс жизни 9 человек, среди жертв - ребенок

30 сентября Одессу накрыла непогода. В городе выпала почти месячная норма осадков.

Спасатели ликвидируют последствия непогоды в Одессе / Коллаж: Главред, фото: t.me/dsns_telegram

Кратко:

В Одессе и Одесском районе ликвидируют последствия масштабного потопа

Погибли 9 человек

Найдена пропавшая девушка

В Одессе и Одесском районе спасатели почти сутки ликвидируют последствия потопа, который вызвали масштабные дожди. Непогода унесла жизни 9 человек, в том числе и ребенка.

В ГосЧС Украины сообщили, что в течение всей ночи спасатели помогали эвакуировать людей из водяных ловушек, доставали автомобили, откачивали воду из зданий.

Около 07:00 была найдена пропавшая накануне девушка. На месте поиска также работала психолог ГосЧС.

Всего спасены 362 человека и эвакуированы 227 транспортных средств.

От ГосЧС были привлечены 255 спасателей и 68 единиц техники.

Спасатели обнародовали фото и видео спасения жителей города.

Непогода в Одессе - что известно

Как писал Главред, 30 сентября Одессу и область накрыла мощная непогода. Почти двухмесячная норма осадков выпала в течение семи часов. Интенсивные ливни повлекли за собой масштабные подтопления и повреждения коммунальной инфраструктуры.

1 октября школьники будут учиться дистанционно.

Синоптики прогнозируют, что сегодня в регионе также будет идти дождь. Кроме того, ожидаются опасные метеорологические явления І уровня (желтого) опасности.

Погода в Украине 1 октября 2025 / meteo.gov.ua

Погода в Украине - прогнозы

Ранее Главред писал, что в течение рабочей недели с 29 сентября по 5 октября в Украине ожидается неустойчивая погода. Возможны резкие перепады температуры и дожди.

Синоптик Наталья Диденко сообщила, что погода в Украине в первый день октября будет не просто холодной, а очень холодной.

Недавно народный синоптик Станислав Щедрин рассказал, что Украину ждет бабье лето и долгожданное потепление.

