Трагедия в Одессе: масштабный потоп унёс жизни 9 человек, среди жертв - ребенок

Кратко:
- В Одессе и Одесском районе ликвидируют последствия масштабного потопа
- Погибли 9 человек
- Найдена пропавшая девушка
В Одессе и Одесском районе спасатели почти сутки ликвидируют последствия потопа, который вызвали масштабные дожди. Непогода унесла жизни 9 человек, в том числе и ребенка.
В ГосЧС Украины сообщили, что в течение всей ночи спасатели помогали эвакуировать людей из водяных ловушек, доставали автомобили, откачивали воду из зданий.
Около 07:00 была найдена пропавшая накануне девушка. На месте поиска также работала психолог ГосЧС.
Всего спасены 362 человека и эвакуированы 227 транспортных средств.
От ГосЧС были привлечены 255 спасателей и 68 единиц техники.
Спасатели обнародовали фото и видео спасения жителей города.
Непогода в Одессе - что известно
Как писал Главред, 30 сентября Одессу и область накрыла мощная непогода. Почти двухмесячная норма осадков выпала в течение семи часов. Интенсивные ливни повлекли за собой масштабные подтопления и повреждения коммунальной инфраструктуры.
1 октября школьники будут учиться дистанционно.
Синоптики прогнозируют, что сегодня в регионе также будет идти дождь. Кроме того, ожидаются опасные метеорологические явления І уровня (желтого) опасности.
Погода в Украине - прогнозы
Ранее Главред писал, что в течение рабочей недели с 29 сентября по 5 октября в Украине ожидается неустойчивая погода. Возможны резкие перепады температуры и дожди.
Синоптик Наталья Диденко сообщила, что погода в Украине в первый день октября будет не просто холодной, а очень холодной.
Недавно народный синоптик Станислав Щедрин рассказал, что Украину ждет бабье лето и долгожданное потепление.
