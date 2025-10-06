Мокрый снег и сильные ливни: Украину накрывает настоящий штормовой Армагеддон

Синоптики объявили штормовое предупреждение в Одесской области - І уровень опасности.

https://glavred.info/synoptic/mokryy-sneg-i-silnye-livni-ukrainu-nakryvaet-nastoyashchiy-shtormovoy-armageddon-10704347.html Ссылка скопирована

Прогноз погоды в Украине на 7 октября / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какой будет погода ночью 7 октября

Где температура воздуха опустится до 0 градусов

В каких областях будут лить дожди и снег

Погода в Украине 7 октября будет местами дождливой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили штормовое предупреждение в Одесской области - І уровень опасности. Там ожидаются значительные дожди в течение 7-9 октября. За трое суток может выпасть 45-80 мм дождя.

видео дня

"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", - говорится в сообщении.

Прогноз погоды в Украине на 7 октября / фото: ventusky

По словам синоптика Наталки Диденко, 7 июня Украина будет под влиянием мощного циклона, который заденет юг. Дожди будут в Одесской, Винницкой, Тернопольской и Хмельницкой областях.

Температура воздуха на западе будет самой низкой - 9-12 градусов тепла. На юге и востоке будет тепло - 15-21 градус тепла. В других областях температура воздуха будет держаться на уровне 12-16 градусов тепла.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода 7 октября

В Украине 7 октября будет облачно. В этот день синоптики прогнозируют дожди в Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой и Николаевской областях. На высокогорье Карпат будет мокрый снег. Ночью и утром в западных и северных областях будет туман. Ветер будет восточный и северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 8-13°, в западных и северных областях 4-9° тепла; днем 11-16°, на востоке и юго-востоке страны 16-21°. На высокогорье Карпат небольшой дождь, ночью с мокрым снегом; температура ночью 0-5° тепла, днем 3-8° тепла", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +23

По данным meteoprog, 7 октября в Украине будет местами прохладно. Теплее всего будет в Днепропетровской области. Там температура воздуха повысится до +13...+23 градусов. Самая низкая температура будет в Волынской области. Там температура воздуха опустится до +8...+10 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 7 октября / фото: meteoprog

Погода 7 октября в Киеве

В Киеве 7 октября будет облачно. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. В этот день будет туман. Ветер в этот день будет северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура по области ночью 4-9° тепла, днем 11-16°; в Киеве ночью 6-8° тепла, днем 13-15°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 7 октября / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что синоптики объявили штормовое предупреждение (І уровень опасности) на ночь 2-3 октября в западных, Житомирской и Винницкой областях.

Ранее начальница отдела взаимодействия со СМИ Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, что в октябре в Украине погода будет достаточно холодной. Украину накроют заморозки, придет новая порция осадков и похолодание.

Накануне в Главном управлении ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области сообщили, что в горах Украины уже падает снег, температура ниже нуля, это делает условия особенно опасными для туристов.

Читайте также:

Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред