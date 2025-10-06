Мокрый снег и сильные ливни: Украину накрывает настоящий штормовой Армагеддон

Вы узнаете:
Погода в Украине 7 октября будет местами дождливой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Синоптики объявили штормовое предупреждение в Одесской области - І уровень опасности. Там ожидаются значительные дожди в течение 7-9 октября. За трое суток может выпасть 45-80 мм дождя.
"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", - говорится в сообщении.
По словам синоптика Наталки Диденко, 7 июня Украина будет под влиянием мощного циклона, который заденет юг. Дожди будут в Одесской, Винницкой, Тернопольской и Хмельницкой областях.
Температура воздуха на западе будет самой низкой - 9-12 градусов тепла. На юге и востоке будет тепло - 15-21 градус тепла. В других областях температура воздуха будет держаться на уровне 12-16 градусов тепла.
Погода 7 октября
В Украине 7 октября будет облачно. В этот день синоптики прогнозируют дожди в Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой и Николаевской областях. На высокогорье Карпат будет мокрый снег. Ночью и утром в западных и северных областях будет туман. Ветер будет восточный и северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.
"Температура ночью 8-13°, в западных и северных областях 4-9° тепла; днем 11-16°, на востоке и юго-востоке страны 16-21°. На высокогорье Карпат небольшой дождь, ночью с мокрым снегом; температура ночью 0-5° тепла, днем 3-8° тепла", - говорится в сообщении.
В Украине ударит +23
По данным meteoprog, 7 октября в Украине будет местами прохладно. Теплее всего будет в Днепропетровской области. Там температура воздуха повысится до +13...+23 градусов. Самая низкая температура будет в Волынской области. Там температура воздуха опустится до +8...+10 градусов.
Погода 7 октября в Киеве
В Киеве 7 октября будет облачно. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. В этот день будет туман. Ветер в этот день будет северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.
"Температура по области ночью 4-9° тепла, днем 11-16°; в Киеве ночью 6-8° тепла, днем 13-15°", - сообщает Укргидрометцентр.
Напомним, Главред писал, что синоптики объявили штормовое предупреждение (І уровень опасности) на ночь 2-3 октября в западных, Житомирской и Винницкой областях.
Ранее начальница отдела взаимодействия со СМИ Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, что в октябре в Украине погода будет достаточно холодной. Украину накроют заморозки, придет новая порция осадков и похолодание.
Накануне в Главном управлении ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области сообщили, что в горах Украины уже падает снег, температура ниже нуля, это делает условия особенно опасными для туристов.
