Температура опустится до 0: названы регионы, где будет мокрый снег и дождь

Вы узнаете:
- Какой будет погода ночью 6 октября
- Где температура воздуха опустится до 0 градусов
- В каких областях будут лить дожди и снег
Погода в Украине 6 октября будет местами дождливой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
По словам синоптика Наталки Диденко, 6 июня в Украине будет облачно. Ожидаются дожди, особенно в западных областях. В Киеве существенных осадков не будет.
Температура воздуха повысится до 12-15 градусов тепла. Холоднее всего будет на западе - 9-12 градусов тепла. На юге и востоке будет достаточно тепло - 15-20 м/с.
О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
Погода 6 октября
В Украине 6 октября будет облачно. В этот день синоптики прогнозируют дожди в большинстве областей, кроме северных и восточных областей. На высокогорье Карпат будет мокрый снег. Ночью и утром в Украине будет туман. Ветер будет переменных направлений со скоростью 3-8 м/с.
"Температура ночью 4-9° тепла, на юге 8-13°; днем 10-15°, на юге и востоке страны 13-18°. На высокогорье Карпат небольшой дождь ночью с мокрым снегом; температура ночью 0-5° тепла, днем 3-8° тепла", - говорится в сообщении.
В Украине ударит +5
По данным meteoprog, 6 октября в Украине будет местами прохладно. Теплее всего будет в Луганской области. Там температура воздуха повысится до +9...+19 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха опустится до +5...+12 градусов.
Погода 6 октября в Киеве
В Киеве 6 октября будет облачно. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. В этот день будет туман. Ветер в этот день будет юго-западный со скоростью 7-12 м/с.
"Температура по области ночью 4-9° тепла, днем 10-15°; в Киеве ночью 7-9° тепла, днем 13-15°", - сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что синоптики объявили штормовое предупреждение (І уровень опасности) на ночь 2-3 октября в западных, Житомирской и Винницкой областях.
Ранее начальница отдела взаимодействия со СМИ Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, что в октябре в Украине погода будет достаточно холодной. Украину накроют заморозки, придет новая порция осадков и похолодание.
Накануне в Главном управлении ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области сообщили, что в горах Украины уже падает снег, температура ниже нуля, это делает условия особенно опасными для туристов.
Читайте также:
- Влупит 2-градусный мороз: названы регионы, где будут дожди и снег
- В Украину возвращается тепло: в каких регионах разогреет до +23 °С
- Осень подготовила сюрпризы на 6 октября: где завтра понадобится зонтик
Об источнике: Укргидрометцентр
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред