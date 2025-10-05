Температура опустится до 0: названы регионы, где будет мокрый снег и дождь

Во Львове будет холоднее всего. Там температура воздуха опустится до +5 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 6 октября / фото: УНИАН

Погода в Украине 6 октября будет местами дождливой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По словам синоптика Наталки Диденко, 6 июня в Украине будет облачно. Ожидаются дожди, особенно в западных областях. В Киеве существенных осадков не будет.

Температура воздуха повысится до 12-15 градусов тепла. Холоднее всего будет на западе - 9-12 градусов тепла. На юге и востоке будет достаточно тепло - 15-20 м/с.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды в Украине на 6 октября / фото: ventusky

Погода 6 октября

В Украине 6 октября будет облачно. В этот день синоптики прогнозируют дожди в большинстве областей, кроме северных и восточных областей. На высокогорье Карпат будет мокрый снег. Ночью и утром в Украине будет туман. Ветер будет переменных направлений со скоростью 3-8 м/с.

"Температура ночью 4-9° тепла, на юге 8-13°; днем 10-15°, на юге и востоке страны 13-18°. На высокогорье Карпат небольшой дождь ночью с мокрым снегом; температура ночью 0-5° тепла, днем 3-8° тепла", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +5

По данным meteoprog, 6 октября в Украине будет местами прохладно. Теплее всего будет в Луганской области. Там температура воздуха повысится до +9...+19 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха опустится до +5...+12 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 6 октября / фото: meteoprog

Погода 6 октября в Киеве

В Киеве 6 октября будет облачно. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. В этот день будет туман. Ветер в этот день будет юго-западный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура по области ночью 4-9° тепла, днем 10-15°; в Киеве ночью 7-9° тепла, днем 13-15°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 6 октября / фото: meteoprog

Напомним, Главред писал, что синоптики объявили штормовое предупреждение (І уровень опасности) на ночь 2-3 октября в западных, Житомирской и Винницкой областях.

Ранее начальница отдела взаимодействия со СМИ Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, что в октябре в Украине погода будет достаточно холодной. Украину накроют заморозки, придет новая порция осадков и похолодание.

Накануне в Главном управлении ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области сообщили, что в горах Украины уже падает снег, температура ниже нуля, это делает условия особенно опасными для туристов.

Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

