Страна под атакой жесткой магнитной бури: на Украину обрушился 5-балльный шторм

Ангелина Подвысоцкая
5 октября 2025, 18:47
Эта магнитная буря может повлиять на самочувствие человека.
магнитная буря
Украину атаковала 5-балльная магнитная буря / иллюстрация: искусственный интеллект (ChatGPT)

Что узнаете:

  • Как магнитная буря влияет на человека
  • Когда будет пик следующей магнитной бури
  • Когда закончится магнитная буря

Украину атаковала "красная" магнитной бури, которая может спровоцировать ухудшение самочувствия. Об этом сообщает meteoagent.

Украину "штормит" еще с конца сентября. Так, например, 29 сентября страна была под атакой 6-балльной бури. Затем её мощность выросла до семи баллов, а 2 октября стала 8-балльной.

3 октября мощность магнитной бури пошла на спад и стала 6-балльной. В течение следующего дня она стала немного слабее, но в средине дня и до вечера вновь остановилась на отметке 6-баллов.

Сегодня, 5 октября, мощность магнитной бури упала до 4-х баллов, но затем ударила с новой силой и выросла до 5-ти баллов. Ожидается, что 6 октября она опустится до 3-балльной мощность, а 7 октября вырастет до 4 баллов.

магнитная буря
Украину атаковала 5-балльная магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 6 вспышек класса С. Сообщается, что 5 октября могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 65%. Вероятность вспышек класса Х составляет 15%. Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 53 солнечных пятен.

магнитная буря, влияние магнитной бури
Симптомы магнитной бури / Инфографика Главред

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

  • головная боль,
  • головокружение,
  • тошнота,
  • боль в сердце,
  • слабость и сонливость,
  • боль в спине и суставах,
  • повышенное давление,
  • обострение хронических заболеваний.

Что делать во время магнитной бури

Как сообщает Главред, чтобы свести к минимуму негативное влияние бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до нее.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

