Влупит 2-градусный мороз: названы регионы, где будут дожди и снег

На Закарпатье будет прохладнее всего. Там температура воздуха опустится до +5 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 5 октября / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какой будет погода ночью 5 октября

Где температура воздуха опустится до -2 градусов

В каких областях будут лить грозовые дожди и снег

Погода в Украине 5 октября будет местами дождливой и ветреной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По словам синоптика Наталки Диденко, 4-5 октября в Украине будет теплее. Похолодание задержится только на западе - 9-12 градусов тепла. На востоке и юге температура воздуха повысится до 15-20 градусов тепла. В центральных областях ожидается +12+18 градусов, а на севере - 12-14 градусов тепла.

В субботу, 4 октября, дожди ожидаются в Одесской, Николаевской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Вечером осадки распространятся на центральные и северные области. В воскресенье, 5 октября, дожди будут в южных, восточных и западных областях.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды в Украине на 5 октября / фото: ventusky

Погода 5 октября

В Украине 5 октября будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют дожди с в южных и восточных областях. На высокогорье Карпат будет мокрый снег. В северных и западных областях будет туман. Ветер будет юго-западный и западный со скоростью 7-12 м/с. В Карпатах будут сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

"Температура ночью 6-11° тепла, днем 11-16°, на юге и востоке страны до 18°; в западных областях ночью 3-8° тепла, днем 8-13°. На высокогорье Карпат мокрый снег и дождь; температура в течение суток от 2° мороза до 3° тепла", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +9

По данным meteoprog, 5 октября в Украине будет теплее. Теплее всего будет в Луганской области. Там температура воздуха повысится до +13...+20 градусов. Самая низкая температура будет в Закарпатской области. Там температура воздуха опустится до +5...+9 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 5 октября / фото: meteoprog

Погода 5 октября в Киеве

В Киеве 5 октября будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют небольшой дождь. Также будет туман. Ветер в этот день будет восточный и юго-западный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура по области ночью 6-11° тепла, днем 11-16; в Киеве ночью 8-10° тепла, днем 13-15°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 5 октября / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что синоптики объявили штормовое предупреждение (І уровень опасности) на ночь 2-3 октября в западных, Житомирской и Винницкой областях.

Ранее начальница отдела взаимодействия со СМИ Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, что в октябре в Украине погода будет достаточно холодной. Украину накроют заморозки, придет новая порция осадков и похолодание.

Накануне в Главном управлении ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области сообщили, что в горах Украины уже падает снег, температура ниже нуля, это делает условия особенно опасными для туристов.

Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

